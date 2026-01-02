نامه کارگران تعدیلی ارغوان گستر خطاب به استاندار ایلام: بلاتکلیف و شرمنده خانوادهایمان هستیم
کارگران بیکار شده شرکت ارغوان گستر ایلام در نامهای خطاب به استاندار، خواستار مشخص شدن وضعیت اشتغال خود بعد دو سال بلاتکلیفی شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بیش از ۱۰۰ کارگر تعدیلی شرکت ارغوان گستر در نامهای خطاب به استاندار ایلام، خواستار پیگیری وضعیت اشتغال خود شدند. آنها عنوان کردند که ماههاست شرمنده خانوادههایشان هستند.
متن نامه به شرح زیر است؛
جناب آقای دکتر کرمی
استاندار محترم استان ایلام
با سلام و احترام و آرزوی توفیق
میدانیم که این موضوع شاید بارها به سمع و نظر حضرتعالی رسیده باشد اما ناچاریم بار دیگر صدای جمعی از کارگران تعدیلشده شرکت ارغوان گستر را به گوش شما برسانیم.
کارگرانی که بیش از دو سال است در بلاتکلیفی، فشار معیشتی و بیپاسخماندن مطالبات خود به سر میبرند.
پس از ماهها سختی و وعدههای مکرر در اسفندماه سال گذشته آزمونی از این نیروها گرفته شد اما با گذشت نزدیک به یک سال هنوز هیچ زمان و تاریخ مشخصی برای مصاحبه یا تعیین تکلیف نهایی اعلام نشده است.
این تعلل و سکوت در شرایط دشوار اقتصادی امروز فشار روحی و معیشتی سنگینی را بر خانوادههای این کارگران تحمیل کرده است.
حداقل انتظار ما این است که مسئولان شرکت ارغوان گستر با شفافیت پاسخگو باشند اگر تصمیمی برای بهکارگیری این نیروها وجود ندارد صادقانه اعلام شود تا بیش از این با امیدهای واهی زندگی ما در بلاتکلیفی نماند.
جناب استاندار شما را برادر و پناه خود میدانیم و از شما انتظار داریم زبان گویای ما باشید چرا که متاسفانه تاکنون هیچ مرجع مشخصی پاسخگوی ما نبوده و تنها با وعدههای تکراری ما را از این اداره به آن اداره ارجاع دادهاند.
پیشاپیش از توجه و پیگیری حضرتعالی سپاسگزاریم و قدردان رسانههایی هستیم که صدای ما را منعکس میکنند.