به گزارش ایلنا، مشکلات بیمه تکمیلی کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای شب گذشته در ستاد این سازمان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

فرآیند انتخاب بیمه تکمیلی؛ شفاف، علمی و دو مرحله‌ای

در ابتدای جلسه بررسی وضعیت بیمه تکمیلی، اعضای کمیته فنی بیمه تکمیلی با تشریح فرآیند انتخاب شرکت بیمه‌گر اعلام کردند که فرآیند انتخاب بیمه تکمیلی، امسال به‌صورت دو مرحله‌ای و بر اساس شاخص‌های دقیق فنی و مالی انجام شده است.

در این فرآیند، شاخص‌هایی از جمله توانگری مالی، وضعیت صورت‌های مالی، گستردگی مراکز درمانی طرف قرارداد، سابقه عملکرد، رضایت بیمه‌شدگان، سرعت پرداخت خسارت و الزامات فنی، بررسی و امتیازدهی شده است.

اعضای کمیته تأکید کردند: این شاخص‌ها پس از بررسی تجربیات سایر دستگاه‌های بزرگ کشور و با الگوبرداری از رویه‌های موفق، تدوین شده و در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری شده است.

چرا بیمه آتیه‌سازان حافظ انتخاب شد؟

در ادامه این برنامه، دلیل انتخاب بیمه تکمیلی آتیه‌سازان حافظ به‌عنوان شرکت منتخب تشریح شد.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده، عدم وابستگی به نرخ‌گذاری بیمه مرکزی و انعطاف‌پذیری بیشتر در قرارداد، امکان حفظ شرایط مطلوب سال‌های گذشته و پذیرش تعهداتی که سایر شرکت‌ها نپذیرفتند، برخورداری از شبکه گسترده مراکز درمانی طرف قرارداد در سراسر کشور، توان مالی مناسب و رضایت بالای بیمه‌شدگان در دستگاه‌های بزرگ دولتی از کلیدی‌ترین امتیازات این شرکت در مقایسه با سایر شرکت‌های بیمه، عنوان شد.

بنا بر اعلام اعضای کمیته ملاحظات زمان، نرخ و منافع همکاران، نقش تعیین‌کننده‌ای در انتخاب نهایی داشته است.

مزایای بیمه تکمیلی جدید برای کارکنان

در بخش دیگری از برنامه، مهم‌ترین تفاوت‌ها و مزایای بیمه تکمیلی آتیه‌سازان حافظ، نسبت به بیمه قبلی تشریح شد.

از جمله این مزایا، می‌توان به افزایش سقف تعهدات، بهبود پوشش‌های درمانی، کاهش سهم پرداختی کارکنان و رایگان بودن یکی از طرح‌ها برای تمامی بیمه‌شدگان اصلی و افراد تحت تکفل با تقبل کامل هزینه، توسط سازمان اشاره کرد؛ اقدامی که برای نخستین بار در سطح سازمان انجام شده است.

وضعیت مراکز درمانی و پرداخت هزینه‌ها

مسئولان حاضر در برنامه اعلام کردند در صورتی‌که برخی مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه آتیه‌سازان حافظ نباشند، امکان استفاده آزاد و دریافت خسارت طبق تعهدات قرارداد، فراهم شده است.

همچنین شرکت بیمه آتیه‌سازان اعلام آمادگی کرد که در صورت اعلام نیاز استان‌ها و همکاران، نسبت به افزودن مراکز درمانی جدید، اقدام کند.

استقرار نمایندگان بیمه در ستاد و استان‌ها

به‌منظور تسهیل امور اداری و پاسخگویی بهتر، مقرر شده است، نمایندگان و دفاتر بیمه تکمیلی آتیه‌سازان حافظ در ستاد سازمان و ادارات‌کل استان‌ها مستقر شوند. این دفاتر، وظیفه راهنمایی همکاران، دریافت و پی‌گیری اسناد و پاسخ به پرسش‌ها را بر عهده خواهند داشت.

تکلیف اسناد بیمه قبلی (بیمه معلم)

در بخش پایانی برنامه، وضعیت اسناد و مطالبات باقی‌مانده از دوره قرارداد با بیمه معلم نیز تشریح شد.

بر اساس اعلام مسئولان، تمامی اسناد درمانی مربوط به دوره بیمه قبلی، بدون وقفه پی‌گیری و رسیدگی خواهد شد و پرداخت بدهی‌های باقی‌مانده بیمه قبلی هیچ‌گونه تأثیری بر تعهدات بیمه جدید نخواهد داشت.

همچنین به همکارانی که هنوز اسناد درمانی خود را ثبت یا تحویل نداده‌اند، توصیه شد از طریق ادارات‌کل استان‌ها و طبق اطلاعیه‌های تکمیلی اقدام کنند.

اعضای کمیته فنی تأکید کردند که نظارت بر عملکرد بیمه تکمیلی، صرفاً محدود به مرحله انتخاب نبوده و جلسات ارزیابی و پایش کیفی خدمات بیمه به‌صورت مستمر در طول قرارداد برگزار خواهد شد.

همکاران نیز می‌توانند سؤالات و موارد خود را از طریق حوزه تعاون و رفاه یا روابط‌عمومی سازمان پی‌گیری کنند.

برنامه «سه‌شنبه‌های گفت‌وگو» این هفته که به‌صورت مجازی از طریق صفحه آپارات سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای به‌صورت زنده پخش شد با قدردانی از همراهی همکاران و تأکید بر تداوم شفاف‌سازی و پاسخگویی در حوزه رفاه کارکنان به کار خود پایان داد.

