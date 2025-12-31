کارکنان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران: به انتخابات شورای اسلامی کار معترضیم

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از کارکنان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در مراجعه به «ایلنا» با انتقاد از نحوه‌ی برگزاری انتخابات شورای اسلامی کار گفتند: این انتخابات در اداره سازمان شهرداری تهران برگزار شد. طبق قانون، وزارت کار به دلیل وجود سه صندوق رأی با فاصله زیاد از یکدیگر، موظف بود سه نماینده اعزام کند.

آن‌ها گفتند: وزارت کار فقط یک نماینده به ساختمان مرکزی فرستاد و دو صندوق دیگر بدون ناظر باقی ماند که همین موضوع اعتراض کاندیداتورهای معترض را به همراه داشت. عدم حضور نماینده وزارت کار تخلف محسوب می‌شود و زمینه‌سازِ تخلفات دیگر است.

این نیروهای رسمی به کاندیداتوری رئیس بازرسی سازمان در انتخابات شورای اسلامی کار به عنوان نماینده کارگری اعتراض کردند و گفتند: ایشان عضو کمیته انضباطی و نماینده رسمی کارفرما در آن هستند و در ساختار سلسله‌مراتبی سازمان در رده مدیریتی و نظارتی قرار گرفته و دارای اختیارات تام از سوی کارفرما در امور استخدام، اخراج، حضور و غیاب و نظارت و رسیدگی و پرونده‌های انضباطی است که بر خلاف صراحت قانون کار در انتخابات شرکت کرده است.

آن‌ها گفتند: این فرد از مدیران ارشد سازمان است و از بدنه کارگری یا کارمندی محسوب نمی‌شود، اما به‌عنوان نماینده کارگران وارد انتخابات شده است، در حالی که حتی اختیار اخراج کارکنان را هم دارد و این مسئله کاملاً با فلسفه شورای اسلامی کار در تضاد است.

این نیروها تاکید کردند: شورای اسلامی کار باید مدافع حقوق کارگران باشد، اما وقتی فردی که نماینده کارفرماست و قدرت مدیریتی و تنبیهی دارد وارد شورا می‌شود، عملاً امکان دفاع از حقوق کارگران را نخواهد داشت و این یک نوع نفوذ در ساختار شوراست.

این معترض به انتخابات گفت: پیش از این هم شورای اسلامی کار وجود داشت و نمایندگان قبلی از بدنه واقعی کارگران انتخاب می‌شدند و ما اعتراضی به آن‌ها نداشتیم، اما حضور افراد مدیریتی در این دوره نشان می‌دهد که هدف، اعمال فشار بیشتر و کنترل شورا توسط مدیریت است.

این نیروها در پایان خواستار ابطال انتخابات و برگزاری انتخابات جدید با رعایت تشریفات قانونی و نظارت کامل وزارت کار هستند. انها همچنین تاکید می‌کنند که نمانیده کارفرما نباید در این انتخابات شرکت کند.

انتهای پیام/