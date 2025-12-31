کارگران بیکارشده پویا نخ ایلام در تماس با خبرنگار ایلنا، از عدم دریافت بیمه بیکاری خبر دادند.

یکی از کارگران شرکت پویا نخ ایلام واقع در شهرستان چوار گفت: از مردادماه همزمان با اعلام تعطیلی کارخانه برای بیمه بیکاری تقاضا داده‌ایم، بعد از گذشت حدودا ۵ ماه هنوز موفق به دریافت آن نشده‌ایم.

این کارگر با بیان اینکه بیکار شدن ما بعد از ۱۵ تا ۲۰ سال فعالیت غیرارادی بوده و ما هیچ تقصیری در این رابطه نداشته‌ایم، از مسئولان سازمان تامین اجتماعی درخواست کرد در ارتباط با پرداخت مقرری بیمه بیکاری اقدامات لازم را به عمل آورند تا همه بیکارشدگان شرکت پویا نخ بتوانند از این مقرری که حق هر بیمه‌پردازی است، بهره‌مند شوند.

او گفت: از مجموع ۱۷۰ کارگر کارخانه پویا نخ مشخص نیست چند نفر مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری‌اند. در عین حال تامین اجتماعی بعد از چندبار بدقولی اعلام کرده از ۲۰ دی ماه پرداخت مقرری بیمه بیکاری کارگران پویا نخ انجام می‌شود.

این کارگربا بیان اینکه دو ماه حقوق معوقه، یکسال عیدی و سنوات به همراه حدود ۷ سال ما به التفاوت حقوق (سال ۹۷ تا ۱۴۰۴) از کارفرما طلبکاریم در ارتباط با دلایل تعطیلی کارخانه پویا نخ نیز گفت: تعطیلی کارخانه بی‌دلیل است و این واحد هیچ مشکلی در زمینه تولید و بازار فروش محصولات خود ندارد.

او درباره پیگیری مشکلات از سوی مسئولان گفت: به نظر می‌رسد مسئولان استانی و شهرستانی نسبت به سرنوشت کارگران پویا نخ و خانواده‌هایشان بی‌توجه‌اند. باعث تاسف است که مسئولان استان ایلام از مشکلاتی که کارگران با آن روبرو هستند مطلع‌اند اما واکنش خاصی از خود نشان نمی‌دهند.

این کارگر پویا نخ وضعیت زندگی و تامین معاش کارگران بیکار شده کارخانه را نامناسب توصیف کرد و در ادامه تاکید کرد: مسئولان موضوع بازگشایی کارخانه را پیگیری کنند چرا که کارگران این واحد بیش ازاین تحمل بیکاری و بی پولی ندارند و در این میان صدمات جبران ناپذیری به زندگی خانوادگی آنان وارد شده است.

کارگر کارخانه پویا نخ همچنین اظهار داشت: از برخی منابع مسئولان کارخانه شنیده‌ایم که کارفرما قصد انتقال کارخانه به استانی دیگر دارد و به دنبال تسهیلات بانکی برای این جابجایی است.

وی در خاتمه افزود: شروع به کار دوباره کارخانه، یکی از مطالبات اصلی کارگران پویا نخ است و اگر مسئولان دولتی بتوانند از این کارخانه حمایت کنند، قطعا کارگران بازگشت به کار خواهند شد.

