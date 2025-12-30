آغاز به کار ستاد هفته کارگر استان تهران

به گزارش ایلنا، در این جلسه، «علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر با تاکید بر اهمیت این هفته و مقام شامخ کارگران و صیانت از حقوق آنان خواستار همفکری و ارائه راهکار توسط اعضای جلسه برای تامین شرایط جهت برگزاری به بهترین شکل برای حضور کارگران در مراسم ۱۱ اردیبهشت شد.

مسئول تبلیغات خانه کارگر نیز گفت: برگزاری مراسم مطلوب و درخور شان و منزلت کارگران شریف اولویت‌های مهم خانه کارگر است که بر همین اساس با تشکیل ستاد گرامی‌داشت در صدد هستیم با حضور اعضای ستاد اصلی و نمایندگان نهادها و سازمان‌های مرتبط برنامه‌ریزی شایسته و منظمی را در این خصوص داشته باشیم و بر همین اساس مقرر شد به کلیه شعبات هم ابلاغ شود که هرچه سریع‌تر نسبت به تشکیل ستاد و برگزاری جلسات اقدام نمایند .

