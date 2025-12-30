خبرگزاری کار ایران
آغاز به کار ستاد هفته کارگر استان تهران

اولین جلسه ستاد گرامی‌داشت هفته کارگر استان تهران با حضور اعضای هیئت اجرایی تهران به ریاست دبیرکل محترم خانه کارگر روز سه شنبه نهم دی ماه در دفتر مرکزی برگزار شد.

به گزارش ایلنا، در این جلسه، «علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر با تاکید بر اهمیت این هفته و مقام شامخ کارگران و صیانت از حقوق آنان خواستار همفکری و ارائه راهکار توسط اعضای جلسه برای تامین شرایط جهت برگزاری به بهترین شکل برای حضور کارگران در مراسم ۱۱ اردیبهشت شد. 

مسئول تبلیغات خانه کارگر نیز گفت: برگزاری مراسم مطلوب و درخور شان و منزلت کارگران شریف  اولویت‌های مهم خانه کارگر است که بر همین اساس با تشکیل ستاد گرامی‌داشت در صدد هستیم با حضور اعضای ستاد اصلی و نمایندگان نهادها و سازمان‌های مرتبط برنامه‌ریزی شایسته و منظمی را در این خصوص داشته باشیم و بر همین اساس مقرر شد به کلیه شعبات هم ابلاغ شود که هرچه سریع‌تر نسبت به تشکیل ستاد و برگزاری جلسات اقدام نمایند .

 

