اعتراض کارگران خطوط ابنیه فنی راه آهن لرستان ادامه دارد

منابع کارگری در نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن لرستان از ادامه اعتراضات صنفی کارگران این واحد خبر می‌دهند.

منابع  کارگری در نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن لرستان، در تماس با ایلنا از ادامه اعتراضات صنفی همکاران خود در حالی خبر می‌دهند که یک ماه حقوق آذر ماه کارگران بصورت حداقلی پرداخت شده است. 

این کارگران که در ایستگاه ازنا تا محور ریلی تنگ هفت مشغول کارند، می‌گویند: امروز اعتراض صنفی کارگران خطوط ابنیه فنی کشور با همراهی کارگران برخی نواحی دیگر ادامه پیدا کرده است. 

معترضان با بیان اینکه حقوقی پرداختی پایین‌ترین سطح حقوق است که مبلغ بیمه تکمیلی هم که قراردادش به اتمام رسیده از همین حقوق کسر شده، خواستار عقد قرارداد با راه آهن و خروج  از ذیل پیمانکار برای خاتمه اعتصاب هستند.

 

