تجمع بازنشستگان مخابرات در چند استان مختلف
بازنشستگان مخابرات ایران امروز در همدان، کرمانشاه، کردستان و چند استان دیگر تجمع کردند و نسبت به عدم اجرای کامل آییننامه ۸۹، فریز شدن خواربار و رفاهیات و مشکلات بیمه تکمیلی اعتراض کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز دوشنبه هشتم دیماه، بازنشستگان مخابرات ایران مانند هفتههای گذشته در همدان، کرمانشاه، کردستان و برخی دیگر از استانها تجمع کردند.
آنها مهمترین دلایل اعتراض خود را عدم اجرای کامل آییننامه ۸۹، عدم بهروزرسانی خواربار و رفاهیات فریز شده و مشکلات مربوط به بیمه تکمیلی اعلام کردند.
بازنشستگان در شعارهای خود به وعدههای توخالی سهامداران مخابرات اشاره و تأکید کردند که پس از خصوصیسازی، بسیاری از حقوق و مزایای آنها نادیده گرفته شده است. آنها عملکرد سهامداران این مجموعه را مورد انتقاد قرار دادند.