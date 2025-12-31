به گزارش ایلنا، کارگران شرکت پتروشیمی تخت‌جمشید در ماهشهر، از پایان اعتصاب خود خبر دادند.

یکی از کارگران این شرکت به ایلنا گفت: بعد حدود یک هفته اعتراض به مشکلات معیشتی، قرار شد جلسه‌ای با حضور کارفرما برای بررسی مطالبات ما تشکیل شود.

این کارگران به حقوق ناکافی و مشکلات معیشتی خود اعتراض دارند؛ آنان مهم‌ترین مطالبه خود را افزایش حقوق به میزان عرف سایر واحدهای پتروشیمی و متناسب با سختی کار در این منطقه می‌دانند.

