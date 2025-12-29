به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز همایش تخصصی تنظیم روابط کار با محوریت حداقل دستمزد، با حضور احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونان، کارشناسان بازار کار و فعالان کارگری و کارفرمایی و دبیرکل خانه کارگر در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد.

در ابتدای این نشست، احمد میدری اظهار کرد: حداقل دستمزد از آن دسته مسائلی است که از دور ساده به نظر می‌رسد اما در عمق آن که برویم، با مساله پیچیده‌ای مواجه می‌شویم.

وی افزود: در زمان جان مینارد کینز، انقلابی در دانش اقتصاد انجام شد. قبل از او گفته می‌شد که پس انداز تابع نرخ بهره است و در زمان رکود نمی‌توان در بازار دخالت کرد و خود به خود مسائل حل می‌شود. کینز اثبات کرد که پس انداز تابع درآمد است و چیزی به خودی خود حل نمی‌شود. برخی مسائل ظاهرا ساده مثل این در باطن عمیق هستند.

او ادامه داد: در حوزه مزد هم در آن زمان گفته می‌شد که مزد آن چیزی است که بین کارگر و کارفرما توافق شده و بازار کار تعیین می‌کند. اما بر اساس همین منطق که بازار نمی‌تواند به نرخ درستی برسد، مذاکرات سه جانبه و بحث حداقل دستمزد و قانون کار ایجاد شده است.

وزیر کار ادامه داد: خروج کارگران از بازار کار رسمی و حرکت به سمت مشاغلی مثل تاکسی‌های اینترنتی که غیررسمی و مشمول بیمه تامین اجتماعی نیست، امروزه به دلیل ضعف‌های قانونی و مشکلات بازار کار ما اتفاق افتاده. از سویی سبد معیشت در استان‌ها متفاوت است.

میدری تاکید کرد: اگر بپذیریم که بخاطر تفاوت نرخ مسکن در تهران، باید مزد بیشتری در این شهر داده شود، باز هم بازار کار به هم می‌ریزد و بسیاری از کارگران و کارمندان دوباره به تهران می‌آیند. وقتی دولت ابزار حمایت از افزایش دستمزد را ندارد، افزایش قابل ملاحظه مزد به یک شوک بر واحدهای اقتصادی بدل می‌شود و به بیکاری کارگر یا تعطیلی واحد ختم می‌شود.

او اضافه کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی ما در زمان جنگ کار می‌کردند و این درحالی است که بسیاری از نیروهای اداری تعطیل بودند. ماهیت متفاوت کار در آنجا فشار بیشتری می‌آورد که باید جبران شود.

وی تصریح کرد: ما نمی‌گوییم که مزد چند درصد باید زیاد شود. ما می‌گوییم کارگر و کارفرما باید هردو تلاش کنند که بهره‌وری بالا برود و به همین نسبت حقوق بالاتر برود. این منوط به سه جانبه گرایی و مشارکت هر سه ضلع دولت، کارگر و کارفرما است. ما باید از این حالت که با عجله در پایان سال در نشست‌های سه جانبه مزد را تعیین می‌کنیم خارج شویم و در تمام مدت سال، مباحث سه جانبه برای حل مسایل پیچیده بازار کار داشته باشیم.

