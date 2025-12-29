در همایش تخصصی تنظیم روابط کار مطرح شد؛
نظرات وزیر کار در مورد افزایش دستمزد/ افزایش غیرمعمول به بنگاههای اقتصادی شوک وارد میآورد
وزیر تعاون در دانشگاه تهران دشواریهای تعیین مزد در ایران را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز همایش تخصصی تنظیم روابط کار با محوریت حداقل دستمزد، با حضور احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونان، کارشناسان بازار کار و فعالان کارگری و کارفرمایی و دبیرکل خانه کارگر در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد.
در ابتدای این نشست، احمد میدری اظهار کرد: حداقل دستمزد از آن دسته مسائلی است که از دور ساده به نظر میرسد اما در عمق آن که برویم، با مساله پیچیدهای مواجه میشویم.
وی افزود: در زمان جان مینارد کینز، انقلابی در دانش اقتصاد انجام شد. قبل از او گفته میشد که پس انداز تابع نرخ بهره است و در زمان رکود نمیتوان در بازار دخالت کرد و خود به خود مسائل حل میشود. کینز اثبات کرد که پس انداز تابع درآمد است و چیزی به خودی خود حل نمیشود. برخی مسائل ظاهرا ساده مثل این در باطن عمیق هستند.
او ادامه داد: در حوزه مزد هم در آن زمان گفته میشد که مزد آن چیزی است که بین کارگر و کارفرما توافق شده و بازار کار تعیین میکند. اما بر اساس همین منطق که بازار نمیتواند به نرخ درستی برسد، مذاکرات سه جانبه و بحث حداقل دستمزد و قانون کار ایجاد شده است.
وزیر کار ادامه داد: خروج کارگران از بازار کار رسمی و حرکت به سمت مشاغلی مثل تاکسیهای اینترنتی که غیررسمی و مشمول بیمه تامین اجتماعی نیست، امروزه به دلیل ضعفهای قانونی و مشکلات بازار کار ما اتفاق افتاده. از سویی سبد معیشت در استانها متفاوت است.
میدری تاکید کرد: اگر بپذیریم که بخاطر تفاوت نرخ مسکن در تهران، باید مزد بیشتری در این شهر داده شود، باز هم بازار کار به هم میریزد و بسیاری از کارگران و کارمندان دوباره به تهران میآیند. وقتی دولت ابزار حمایت از افزایش دستمزد را ندارد، افزایش قابل ملاحظه مزد به یک شوک بر واحدهای اقتصادی بدل میشود و به بیکاری کارگر یا تعطیلی واحد ختم میشود.
او اضافه کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی ما در زمان جنگ کار میکردند و این درحالی است که بسیاری از نیروهای اداری تعطیل بودند. ماهیت متفاوت کار در آنجا فشار بیشتری میآورد که باید جبران شود.
وی تصریح کرد: ما نمیگوییم که مزد چند درصد باید زیاد شود. ما میگوییم کارگر و کارفرما باید هردو تلاش کنند که بهرهوری بالا برود و به همین نسبت حقوق بالاتر برود. این منوط به سه جانبه گرایی و مشارکت هر سه ضلع دولت، کارگر و کارفرما است. ما باید از این حالت که با عجله در پایان سال در نشستهای سه جانبه مزد را تعیین میکنیم خارج شویم و در تمام مدت سال، مباحث سه جانبه برای حل مسایل پیچیده بازار کار داشته باشیم.