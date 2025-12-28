در برنامه «بیواسطه» عنوان شد؛
کمبود کادر درمان در تامین اجتماعی جبران میشود
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تأمین اجتماعی در اولین قسمت برنامه زنده بیواسطه، ضمن تشریح بخشی از برنامهها و اقدامات حوزه نیروی انسانی این سازمان به سئوالات مطرح شده ذینفعان و مخاطبان در بخشهای مرتبط پاسخ گفت.
به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، تأمین اجتماعی با تحت پوشش قرار دادن حدود ۴۹ میلیون نفر در قالب حدود ۵۶ درصد جامعه، بزرگترین سازمان اجتماعی کشور با طیف وسیع و متنوعی از مخاطبان و ذینفعان در سراسر ایران و حتی خارج از کشور محسوب میشود.
برنامه بیواسطه به ابتکار اداره کل روابط عمومی سازمان، فرصتی است برای تقویت و ارتقای ارتباط دو طرفه با مخاطبان و پاسخگویی مدیران سازمان تأمین اجتماعی. طبق روال این برنامه، یک روز قبل از حضور مدیران ستادی و استانی سازمان، شمارهای برای ارسال سئوالات در قالب پیامک به مخاطبان اعلام میشود تا از این طریق، موضوعات و دیدگاههای مدنظر خود را جهت طرح در این گفتوگوی زنده ارسال کنند.
با توجه به اهمیت موضوع منابع انسانی و مسائل و مشکلات حدود ۷۵ هزار همکار سازمان در بخشهای مختلف سراسر کشور و همچنین تأکیدات مدیریت عالی سازمان در خصوص تقویت ارتباط دوجانبه با کارکنان سازمان، اولین برنامه را به معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان اختصاص دادیم.
اعمال رویکرد نوآورانه در مدیریت تأمین اجتماعی
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تأمین اجتماعی در جریان پخش برنامه زنده از تلویزیون اینترنتی تأمین اجتماعی گفت: استفاده از روشهای سنتی برای اداره سازمان بزرگی مانند تأمین اجتماعی پاسخگو نیست و در این چارچوب جذب همواره نیروی انسانی باید موردنظر باشد. طبیعتاً در رویکردی جدید جذب نیروی انسانی نخبه یا توانایی بالاتر را در دستور کار قرار دادیم؛ در این قالب همکاران دارای توانمندیهای اشاره شده نیز امکان رشد و ارتقای شغلی خواهند داشت.
وی افزود: آزمون استعدادیابی به عنوان بخشی از طرح انتصابات سازمان تأمین اجتماعی با دو هدف مشخص شدن نفرات برتر و شناسایی نفرات دارای تراز بالا برگزار شد. این شناساییها به سمت شایستهسالاری حرکت میکند و این امکان وجود دارد که از وجود این افراد در شیوهنامه انتصابات نیز بهرهمند شویم.
به گفته مهدی شکوری؛ تا کنون ۳۴۰ نفر از افراد تراز اول آزمون استعدادیابی در بخشهای بیمه، درمان و پشتیبانی منصوب شدند و همچنین در مرکز شناسایی استعدادها تعداد ۳۸۰ نفر از همکاران از بین ۷۱۸ نفر مشخص تراز بالا پذیرفته شدند و به استانها ابلاغ شده که از ظرفیت این افراد استفاده شود. به شکل کلی ۵۰ نفر برتر کشور در حوزه آزمون شناسایی استعدادها در آینده نزدیک با حضور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
او همچنین بیان کرد: برخی افراد برتر استانها در این آزمون به واسطه سابقه کم کاری، امکان انتصاب در سمتهای مدیریتی را ندارند و به واسطه ارتقای وضعیت آنها در حوزه کارشناسی برای این افراد را فراهم خواهیم کرد. یکی از ملاکهای انتصاب در سمتهای مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی، انتخاب از بین ۲۰ نفر برتر هر استان در آزمون استعدادیابی است. در ادامه افراد حائز شرایط و مورد تأیید کانون ارزیابی و کمیته انتصابات، امکان انتصاب خواهند داشت.
جبران کمبود کادر درمان
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تأمین اجتماعی اضافه کرد: در بخش درمان در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به دلایلی نظیر بازنشستگی افراد، با افت شدید نیروی انسانی مواجه بودهایم؛ در این حوزه تقریباً خروج ۶۷۰۰ نفر از حوزه درمان را شاهد هستیم. طبیعتاً جبران این مسأله مهم است وعدم جبران آن نیز به نحوه کیفیت خدمترسانی لطمه وارد میکند.
وی تصریح کرد: بنا است به واسطه مجوز سازمان اداری و استخدامی ۳۹۰۰ نفر استخدام پیمانی داشته باشیم که بخش قابل توجهی از آن در قالب ۱۹۰۰ به پرستاران اختصاص خواهد داشت. همچنین به صورت جداگانه مجوز جذب ۱۳۰۰ نفر نیروی پیشتبانی و شرکتی را دریافت کردهایم که آزمون آن در دیماه برگزار میشود. در واقع مجموعاً ۵۳۰۰ نفر نیروی انسانی به زودی در سازمان تأمین اجتماعی جذب خواهند شد. در حال حاضر به جهت تقدیر از تلاشهای پرستاران، مزایای انگیزشی به صورت پایلوت به بخشی از کادر درمان پرداخت میشود که در صورت نهایی شدن، کاملاً اجرایی خواهد شد.
به گفته وی؛ ارائه خدمات در حوزه کادر درمان با حضور این افراد و بخشی از نیروی انسانی حوزه پشتیبانی درمان امکان دارد. در واقع بخش پیشتیانی درمان به تشخیص مدیران مربوطه در روزهای اعلام دورکاری یا تعطیلی باید در محل کار حضور داشته باشند. در صورت تعطیلی، ضریب روزهای تعطیل برای این افراد درنظر گرفته میشود؛ البته بین روزهای دورکاری و تعطیلی تفاوت وجود دارد.
بیمه تکمیلی کارکنان به صورت استانی برقرار میشود
شکوری در ارتباط با با بیمه تکمیلی درمان کارکنان سازمان تأمین اجتماعی گفت: یک بخش رفاهی سازمان تأمین اجتماعی در گرو پیادهسازی بیمه تکمیلی درمان کارکنان است. به واسطه درخواستهای مربوط به دیدارهای استانی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با همکاران مبنی تمرکززدایی و انعقاد قراردادهای استانی با شرکتهای بیمهگر، در صدد فراهم کردن شرایطی هستیم که ادارت کل استانها به صورت مستقل با شرکتهای بیمهگر تکیملی وارد مذاکره شده و خدمات بهتری را برای کارکنان درنظر بگیرند.
وی ادامه داد: کارکنان زن دارای کودکان زیر ۶ سال نیز مشمول مقرراتی هستند؛ در صورت اعلام شرایط خاص کاری، این افراد در اولویتعدم حضور پرسنل در محل کار قرار دارند. در این فرایندها، اولویت ما در سازمان تأمین اجتماعی ارائه خدمات است.
اقدامات شورای رفاهی
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تأمین اجتماعی بیان کرد: تا کنون ۴ جلسه شورای رفاهی در سازمان تأمین اجتماعی برگزار و اقدامات، برنامهها و اولویتهای مربوطه شناسایی و برنامهریزیهای لازم برای این حوزه صورت گرفته است. در حال حاضر ۴۴۱ مرکز در حوزه رفاه گستر و حدود ۲۰ مرکز رفاهی نیز در بخشهای بیمه و درمان مشغول ارائه خدمات این بخش هستند.
هدف نظام شایستهسالاری
شکوری درباره اهداف مرتبط با نظام شایستهسالاری در سازمان تأمین اجتماعی گفت: نظام شایستهسالاری با هزینههای و فرایندهای مشخص با هدف انتخاب و انتصاب افراد بر مبنای شاخصهای معین و آزمونهای مربوطه در سازمان تأمین اجتماعی برنامهریزی و دنبال میشود. همچنین در سازمان تأمین اجتماعی ایجاد یک مرکز آزمون مستمر نیز در دستور کار است؛ تلاش داریم در نیمه دوم بهمنماه این مرکز ایجاد شود.
گفتنی است معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تأمین اجتماعی در این برنامه پاسخگوی بسیاری از سئوالات ارسالی مخاطبان در حوزههای مرتبط بود.