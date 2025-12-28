مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان خبر داد؛
فوت ۳۴ کارگر در هشت ماه در یک استان کشور
مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان از افزایش افزایش ۷۹ درصدی فوتیها و رشد هفت درصدی مصدومان ناشی از حوادث کار در این استان از فروردین تا آبان ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش ایلنا؛ سیروس حسنی، با اشاره به افزایش حوادث ناشی از کار در استان گفت: طی هشت ماهه امسال، ۳۴ نفر بر اثر حوادث کار در استان سمنان جان خود را از دست دادند، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال ۱۴۰۳ ، ۱۹ نفر بود که نشاندهنده افزایش ۷۹ درصدی فوتیها است.
وی افزود: تمام فوتیهای حوادث کار در این بازه زمانی مرد بودهاند و بیشترین حوادث کار در استان سمنان مربوط به مشاغل ساختمانی و معادن است.
مدیرکل پزشکی قانونی سمنان با اشاره به آمار مصدومان حوادث کار گفت: از فروردین تا آبان ۱۴۰۴، تعداد ۲۶۶ نفر به دلیل حوادث ناشی از کار به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که از این تعداد، ۲۴۸ نفر مرد و ۱۸ نفر زن بودند و این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته، هفت درصد افزایش نشان میدهد.
حسنی بیشترین حوادث کار در استان سمنان را مربوط به مشاغل ساختمانی و فعالیتهای معدنی عنوان کرد و ادامه داد: بررسی پروندهها نشان میدهد رعایت نشدن اصول ایمنی، ضعف آموزش کارگران و ناایمن بودن تجهیزات و محیط کار، از مهمترین عوامل بروز این حوادث است.