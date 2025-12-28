فوت ۳۴ کارگر در هشت ماه در یک استان کشور

به گزارش ایلنا؛ سیروس حسنی، با اشاره به افزایش حوادث ناشی از کار در استان گفت: طی هشت ماهه امسال، ۳۴ نفر بر اثر حوادث کار در استان سمنان جان خود را از دست دادند، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال ۱۴۰۳ ، ۱۹ نفر بود که نشان‌دهنده افزایش ۷۹ درصدی فوتی‌ها است.

وی افزود: تمام فوتی‌های حوادث کار در این بازه زمانی مرد بوده‌اند و بیشترین حوادث کار در استان سمنان مربوط به مشاغل ساختمانی و معادن است.

مدیرکل پزشکی قانونی سمنان با اشاره به آمار مصدومان حوادث کار گفت: از فروردین تا آبان ۱۴۰۴، تعداد ۲۶۶ نفر به دلیل حوادث ناشی از کار به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که از این تعداد، ۲۴۸ نفر مرد و ۱۸ نفر زن بودند و این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته، هفت درصد افزایش نشان می‌دهد.

حسنی بیشترین حوادث کار در استان سمنان را مربوط به مشاغل ساختمانی و فعالیت‌های معدنی عنوان کرد و ادامه داد: بررسی پرونده‌ها نشان می‌دهد رعایت نشدن اصول ایمنی، ضعف آموزش کارگران و ناایمن بودن تجهیزات و محیط کار، از مهم‌ترین عوامل بروز این حوادث است.

