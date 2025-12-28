گزارش نیویورک تایمز درباره شاغلان در اقتصاد دیجیتال آمریکا:
مدیریت به شیوه بردهداری ایلان ماسک!/ کارکنان شرکتهای نرمافزاری وارد مبارزه زیرزمینی شدند
اعمال شیوههای جدید سرکوب و تشدید فشار به نیروی کار بخش اقتصاد دیجیتال و نرم افزاری در آمریکا، به مرور آنها را به سمتِ تغییر شکل سازماندهی سوق داده است!
به گزارش ایلنا و به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، مبارزه کارکنان شرکتهای نرم افزاری و اینترنتی آمریکایی باوجود محدودیت عمل تشکلهای کارگری آنان ادامه دارد.
پنج هفته پس از اعتصاب کارکنان سایت جمعآوری سرمایه کیکاستارتر در پایان پاییز امسال، کارمندان این شرکت مضطرب شده بودند. زیرا توان مالی صندوق اعتصاب آنها در حال سقوط بود و پوشش هزینههای زندگی برای آنها در شرایطی که حقوق دریافت نمیکردند، دشوارتر شده بود. آنان مطمئن نبودند پس از یک ماه اعتصاب، کارفرما بالاخره تسلیم خواهد شد یا خیر!
برخی از کارمندان تلاشهای خود را برای جمعآوری پول برای این صندوق از طریق کدهای QR روی تلفنهایشان دو برابر کردند تا بتوانند اعتصاب را ادامه دهند. دانل جورادو، یکی از مهندسان کیکاستارتر، در جشن پیروزی زهران ممدانی، شهردار منتخب شهر نیویورک، تنها حدود هزار دلار جمعآوری کرد. اما هفته بعد، کیکاستارتر پیشنهادهایی را ارائه داد که اتحادیه کارکنان مجبور بود آنها را بپذیرد و فرمول جدیدی برای حداقل حقوق ایجاد کند. هفته کاری چهار روزه حفظ شد و افزایش نیافت و همین موضوع برای کارکنان موفقیت تلقی شد!
جورادو از نمایندگان کارکنان این مجموعه گفت: «وقتی در مورد آخرین ماده مورد بحث به توافق رسیدیم، اینطور به نظر میرسید که «خب، حالا چه کار کنیم؟» » «یعنی پنجشنبه میتوانیم به سر کار برگردیم؟»
در طول چند سال گذشته، شرکتهای فناوریهای پیشرفته و نرم افزاری آمریکایی صدها هزار کارمند را به دلیل ظهور هوش مصنوعی و پایان همهگیری کرونا و کاهش تقاضای جهانی پس از جنگهای پیدرپی، اخراج کردهاند. بسیاری از مدیران، سبک مدیریت بیرحمانه کارآفرینانی مانند ایلان ماسک را تحسین میکنند. کارگران و کارمندان در مقابل معتقدند ایلان ماسک با نیروی کار مانند برده رفتار میکند!
حتی شرکتهای فناوری فضای مجازی بزرگی که زمانی نسبتاً مترقی تلقی میشدند (مانند گوگل و مایکروسافت) کارمندان را که به دلایل سیاسی و صنفی اخراج کردهاند. این شرکتها اعلام کردند که این اعتراضات ناگزیر شرایط را بدتر کرده است.
اما کنشگری کارکنان بخش فناوری و نرمافزار آمریکا در بحبوحه سرکوب، البته با احتیاط بیشتر، ادامه یافته است. امیلی مازو، دانشجوی دکترا در دانشگاه کلمبیا که در زمینه کار فناوری و کنشگری کارگران فناوری مطالعه میکند، گفت: «رفتارهای اخیر دولت آمریکا و کارفرمایان سازماندهی نیروی کار را به سمت زیرزمینی شدن سوق میدهد، اما مردم در حال سازماندهی هستند.»
گوگل امسال هزاران بسته خروج داوطلبانه را پس از آنکه اتحادیه کارگران آلفابت، که نام شرکت مادر گوگل را بر خود دارد، کمپینی را برای بهبود امنیت شغلی، مانند تغییر از اخراجهای غیرارادی، راهاندازی کرد، ارائه داد. سخنگوی گوگل گفت که این کمپین تاثیری بر شرکت نداشته و مستقیماً از طریق کانالهای داخلی به نظرات کارمندان گوش داده است.
پس از آنکه آمازون در پاییز امسال ۱۴۰۰۰ کارگر را اخراج کرد، صدها کارمند نامهای سرگشاده خطاب به مدیریت امضا کردند و خواستار اعمال نفوذ بیشتر در نحوهی انجام اخراجهایی شدند که ممکن است ناشی از هوش مصنوعی باشد.
و طی دو سال گذشته، موجی از اتحادیهسازی در صنعت بازیهای ویدیویی که با آزمایشکنندگان کمدرآمد آغاز شد، به طراحان و مهندسانی گسترش یافت که به اتحادیههای استودیوهای متعلق به مایکروسافت که بازیهایی مانند Fallout، Doom و World of Warcraft را میسازند، پیوستند. طبق دادههای به اشتراک گذاشته شده توسط یک سازماندهنده، گروهی به نام ائتلاف کارگران فناوری شاهد افزایش تعداد مشترکین خبرنامه خود از حدود ۴۰۰۰ نفر به نزدیک ۷۰۰۰ نفر در همان دوره بود. این فهرست شامل بسیاری از کارمندان فعلی و سابق شرکتهای بزرگ فناوری است.
این روزها، به استثنای اخراجیهای ناشی از رشد موج هوش مصنوعی، کارمندان فناوری و سایر نیروهای حوزه اقتصاد دیجیتال، بیشتر به سمت سازماندهی مخفی علیه دولت و کارفرمایان روی آوردهاند. ارزش تولید شده در این شرکتها بسیار بالاست و اعتراض به آنان دشوار! در چنین شرایطی شکل اعتراض، سازماندهی و فعالیت صنفی ناگزیر دگرگون میشود و شکل سنتی اتحادیهها دیگر جوابگوی مبارزات نیروی کار نسل جدید نیست.