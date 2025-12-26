خبرگزاری کار ایران
در تماس با ایلنا مطرح شد؛

انتقاد بازنشستگان از افزایش ۲۰ درصدی حقوق/ عذرخواهی رئیس سازمان برنامه و بودجه به کار ما نمی‌آید!

انتقاد بازنشستگان از افزایش ۲۰ درصدی حقوق/ عذرخواهی رئیس سازمان برنامه و بودجه به کار ما نمی‌آید!
بازنشستگان کشوری و لشگری از اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه و میزان افزایش حقوق انتقاد دارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «محمد یوسفی» یک بازنشسته زیرمجموعه دولت است؛ او که با سیاست‌های مزدی دولت در سال‌های اخیر به یک حداقل بگیر مطلق تبدیل شده و نمی‌تواند با حقوق دریافتی حتی نصف هزینه‌های زندگی را تامین کند؛ در واکنش به اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: با افزایش ۲۰ درصدی حقوق، کارمندان شاغل و بازنشسته به قعر دره فقر سقوط می‌کنند؛ این سقوط به خصوص برای بازنشستگان که منبع درآمد دیگری جز حقوق ماهانه ندارند، شدیدتر است. 

این بازنشسته ادامه می‌دهد: امسال هزینه‌های زندگی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته؛ تورم برخی اقلام خوراکی از جمله گوشت و برنج بیشتر از صد درصد بوده، چطور محاسبه کرده‌اند که به افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها رسیده اند؟! 

یوسفی در ارتباط با بهانه‌های دولت مبنی بر کسر بودجه می‌گوید: اینکه پول و بودجه نیست، برای ما قابل پذیرش نیست؛ چرا از بودجه جاهای دیگر کم نمی‌کنند؟ من سی سال به این مملکت خدمت کرده‌ام که امروز زمان پیری آبرومندانه زندگی کنم. 

او افزود: معذرت خواهی آقای پورمحمدی به کار ما نمی‌آید! ایشان بودجه را طوری بسته‌اند که بیشترین فشار بر گرده مردم باشد؛ عذرخواهی چه سودی دارد؟! 

روز گذشته، حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: از بازنشستگان و کارمندان دولت بابت افزایش ۲۰ درصدی حقوق عذرخواهی می‌کنیم چون هنر سازمان برنامه و بودجه این است که منابعی که در اختیارش قرار می‌گیرد را به بهترین شیوه توزیع کند در این شرایط فقط توانستیم ۲۰ درصد حقوق کارمندان و بازنشستگان را اضافه کنیم. 

این مقام مسئول افزود: میزان افزایش حقوق با تورم متناسب نیست سعی کردیم با افزایش معافیت مالیاتی بر حقوق این کمبود را جبران کنیم.

