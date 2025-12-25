خبرگزاری کار ایران
چهارمین روز اعتراض صنفی کارگران قند خاورمیانه شوش/ مطالبات برآورده نشد

اعتراض کارگران کشت و صنعت قند خاورمیانه، امروز ۴ دی همچنان ادامه دارد.

کارگران کشت و صنعت قند خاورمیانه در تماس با خبرنگار ایلنا، از ادامه تجمع صنفی خود برای چهارمین روز متوالی خبر دادند. اوایل ماه گذشته نیز کارگران این مجموعه به مدت ۵ روز تجمعات اعتراضی برگزار کرده بودند. 

کارگران می‌گویند: با وجود گذشت چهار روز از این اعتراض صنفی، مسئولان شرکت قند، اداره‌ی کار شهرستان شوش و سایر نهادهای مسئول پاسخی نداده‌اند و تاکنون اقدامی در جهت رسیدگی به خواستهای کارگران انجام نشده است. 

در دور قبلی اعتراض که اوایل آذرماه برگزار شد، شورای تامین شهرستان شوش کارفرما را موظف به تحقق برخی از خواسته‌های کارگران کرد؛ اما کارفرما نه تنها به تعهدات قانونی خود عمل نکرد، بلکه اول دی ماه سه نفر از کارگران را نیز اخراج کرد. 

کارگران قند خاورمیانه شوش، مطالبات خود را بازگشت به کار همکاران اخراجی، اجرای درست طرح طبقه‌بندی مشاغل، محاسبه جمعه‌کاری‌ها، پرداخت حق غذا و همچنین جذب نیروهای کار فصلی بومی به جای نیروی کار غیربومی عنوان کردند. 

این کارگران پیشتر به «ایلنا» گفته بودند که حقوق دریافتی آنان در دوره‌های بهره‌برداری با وجود شیفت‌های ۱۲ ساعته، معادل ۴۵ روز کار در ماه است که در شرایط فعلی تورم و گرانی سرسام آور، پاسخگوی نیازهای معیشتی‌شان نیست. این در حالی است که این مبلغ نیز در ماه‌های تعمیرات به نصف کاهش می‌یابد.

 

 

 

 

 

