دبیر اجرایی خانه کارگر شهرری:
عملکرد مهم است نه شعار
ترکاشوند گفت: رویکرد کارشناسی وزارت کار عامل تقویت تشکیلات کارگری و صنعت است.
ترکاشوند با ارزیابی عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دوره مدیریت آقای میدری، رویکرد مبتنی بر کار کارشناسی و تحقیقمحور را از عوامل اصلی تقویت تشکیلات کارگری و حمایت هدفمند از بخش صنعت دانست و به ایلنا گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دوره مدیریت آقای میدری با اتکا بر تحلیلهای کارشناسی و مطالعات میدانی، سیاستهایی را در پیش گرفته که منجر به تقویت ساختارهای تشکیلات کارگری و بهبود شرایط بخش صنعت شده است.
وی درباره دلایل حمایت از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: ویژگی بارز این دوره مدیریتی، تصمیمسازی مبتنی بر پژوهش، شناخت دقیق مسائل حوزه کار و پرهیز از رویکردهای شعاری است.
وی افزود: اتخاذ سیاستهای مبتنی بر داده، توجه همزمان به منافع کارگران و الزامات تولید و نگاه ساختاری به تشکلهای کارگری، از جمله نقاط قوت عملکرد وزارت کار در این دوره به شمار میرود.