جزئیات بیشتر از حادثه مرگبار دولتآباد اصفهان؛
مرگ ۹ کارگر در اثر انتشار گاز/ درهای کارگاه قفل شده بود/ قصور کارفرما
در حالی که در روزهای ابتدایی پس از حادثه مرگبار واحد تولیدی «سامان مدار پیشرو» واقع در شهرک صنعتی دولتآباد برخوار، جزئیات فنی و ایمنی این حادثه با ابهامات جدی همراه بود، پیگیریهای انجامشده طی یک هفته گذشته، ابعاد تازهای از چگونگی وقوع حادثه، وضعیت ایمنی کارگاه و مسئولیتهای کارفرما را روشن کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، روز ۲۴ آذرماه، در واحد تولیدی «سامان مدار پیشرو» مستقر در شهرک صنعتی دولتآباد شهرستان برخوار در استان اصفهان، آتشسوزی رخ داد. در پی این حادثه، ۹ کارگر جان خود را از دست دادند که تعدادی از آنان زنان جوان و سرپرست خانوار بودند. در روزهای ابتدایی پس از وقوع این حادثه، جزئیات آن بهطور دقیق مشخص نبود و ابهام در نحوه وقوع و دلایل حادثه، پرسشهای متعددی را به وجود آورده بود.
از همین رو، برای روشنشدن ابعاد این حادثه و پاسخ به پرسشهای مطرحشده، طی هفتهی گذشته این موضوع را بهصورت مستمر پیگیری کردیم و در همین چارچوب، با زهرا عسگری، مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان، گفتوگو کردیم. زهرا عسگری در توضیح آخرین پیگیریها و نتایج اولیه بررسی این حادثه گفت:
پس از وقوع حادثه، جلسات متعددی با محوریت دادستانی برگزار شد و در نخستین جلسهای که روز چهارشنبه تشکیل شد، مقرر شد تمامی تیمهای تخصصی بهصورت همزمان و هماهنگ در محل کارگاه حاضر شوند. بر این اساس، تیمهایی از اداره صنعت، معدن و تجارت، اداره کار، آتشنشانی، شهرداری، فرمانداری و سایر نهادهای مرتبط، با هماهنگی دادستانی، برای بازدید میدانی بسیج شدند.
وی افزود: در همان جلسه تأکید شد تا زمان تکمیل بررسیها و نهاییشدن گزارشها، اطلاعات جلسه محرمانه باقی بماند و تنها موضوعی که اطلاعرسانی شود، انجام بازدید مشترک در روز یکشنبه و تهیه گزارشهای کارشناسی اولیه باشد. این گزارشها شامل گزارش آتشنشانی، پزشکی قانونی و سایر دستگاههای تخصصی است که باید تجمیع شود تا امکان اظهارنظر نهایی فراهم شود.
مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان درباره ماهیت حادثه توضیح داد: بر اساس بررسیهای اولیه، این حادثه آتشسوزی گسترده نبوده است. آتشسوزی در حد بسیار محدود و ناشی از اتصال تجهیزات الکترونیک بوده که در کارگاه مورد استفاده قرار میگرفت. این آتشسوزی محدود باعث آزاد شدن یک گاز شده و متأسفانه کارگران حاضر در محل، این گاز را استنشاق کردهاند. طبق گزارشهای اولیه، هیچگونه آسیب جسمی یا سوختگی در اجساد متوفیان مشاهده نشده و علت فوت، گازگرفتگی بوده است.
وی ادامه داد: برخی از کارگران موفق میشوند از محل خارج شوند، اما در ادامه، درِ کارگاه قفل میشود و ۹ نفر از کارگران در داخل محبوس میمانند. کارگاه نیز از نظر تجهیزات ایمنی و امکانات امدادی در وضعیت مناسبی قرار نداشته و همین موضوع در تشدید پیامدهای حادثه مؤثر بوده است.
عسگری با اشاره به وضعیت ایمنی کارگاه گفت: نبود تجهیزات ایمنی و رعایتنشدن الزامات قانونی از جمله مواردی است که در بررسیها مطرح شده و میتواند بخشی از دلایل وقوع حادثه باشد. در حال حاضر، نمیتوان درصد یا سهم هرکدام از عوامل را بهصورت قطعی اعلام کرد و این موضوع منوط به تکمیل گزارشهای نهایی کارشناسان است.
وی در پاسخ به وضعیت حقوقی کارفرما اظهار داشت: بر اساس قانون کار، کارفرما مکلف به رعایت الزامات ایمنی و اخذ مجوزهای قانونی است. در این پرونده، مشخص شده که مجوزهای لازم از جمله مجوز موضوع ماده ۸۷ قانون کار برای تأسیس و فعالیت کارگاه اخذ نشده است. با این حال، تشخیص نهایی قصور و تعیین مسئولیت حقوقی و کیفری، در صلاحیت مقام قضایی است و مرجع قضایی در این خصوص تصمیمگیری خواهد کرد.
مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان همچنین تأکید کرد: در حال حاضر هیچ شواهدی مبنی بر عمدیبودن حادثه وجود ندارد و آنچه تاکنون احراز شده، وقوع حادثه در اثر عوامل فنی و ایمنی و انتشار گاز سمی بوده است.