در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
نواقص طرح کالابرگ/ فروشگاههای طرف قرارداد: تأخیر در پرداخت بدهی ما را ورشکست میکند
یک فعال کارگری گفت: طبق صحبتهایی که با اتحادیه عرضهکنندگان محصولات پروتئینی داشتم، خیلی از فروشگاهها دیگر تمایلی به شرکت در طرح کالابرگ ندارند چرا که میگویند با پرداختِ با تأخیر بدهی، ضرر بسیاری میبینند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اکبر شوکت، فعال کارگری و دبیر اجرایی خانه کارگر قم، در گفتگو با «ایلنا» با اشاره به گلایهی برخی از مغازهداران استان قم بهعدم دریافت بدهی خود از دولت گفت: این مغازهداران طرف قرارداد وزارت کار و در لیست فروشگاههای ارائه کالابرگ الکترونیکی هستند و قرار بوده دولت ظرف یک هفته بدهی آنها را تسویه کند اما حدود یک ماه گذشته و پول کاسبها به حسابشان واریز نشده است.
شوکت میگوید: طبق صحبتهایی که با اتحادیه عرضهکنندگان محصولات پروتئینی داشتم، خیلی از فروشگاهها دیگر تمایلی به شرکت در طرح کالابرگ ندارند چرا که میگویند با پرداختِ با تأخیر بدهی، ضرر بسیاری میبینند.
این فعال کارگری میگوید: در استان قم مورد داشتیم که طرف بیش از دو میلیارد تومان بابت این طرح از دولت بدهکار است اما هنوز این رقم تسویه نشده است. این در حالی است که اقتصاد کشور تورمی است و قیمتها هر چند وقت یکبار افزایش پیدا میکند؛ در این شرایط مغازهدار باید با پولی که قرار بوده یک ماه پیش دریافت کند و جنس بخرد، جنسی به قیمت بالاتر میخرد و عملا ضرر میکند.
شوکت گفت: آنطور که به ما اطلاع دادهاند، اوایل این بدهی هفتهای صاف میشد اما اما الان یک ماه تا چهل روز گذشته و هنوز حسابوکتابها انجام نشده است. خیلی از پروتئینیها میگویند اگر این روال ادامه پیدا کند، کاسبها کمکم کنار میکشند.
این فعال کارگری میگوید: این کسبه باید نقدی به کشتارگاه پول بدهند و روزی دو تا سه تن گوشت و مرغ بگیرند و آنطور که خودشان میگویند چنانچه این رویه ادامه پیدا کند ورشکست میشوند.
شوکت گفت: اگر قرار است طرحی به نفع مردم و اقشار ضعیف جامعه اجرا شود باید تمام جوانب آن دیده شود. طرح کالابرگ آن هم در شرایطی که سبد حداقلهای زندگی حدود ۵۰ میلیون تومان است کمک بسیار ناچیزی به مردم است و اگر این طرح ضعفهای مختلفی داشته باشد، دیگر همین کمک ناچیز هم بیاثر خواهد شد. مثلا وقتی کسبه کنار بکشند، دایره انتخاب مردم محدود میشود.