بعد از بیست سال چشمانتظاری؛
«سیمان اندیمشک» را تکمیل کنید/ اینجا جوانان بیکارند
جوانان جویای کار شهرستان «اندیمشک» خواستار تسریع در ساخت کارخانه «سیمان اندیمشک» و رفع مشکلات و بازگشایی این پروژه اشتغالزایی بعد از ۲۰سال شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تعدادی از جوانان جویای کار شهرستان «اندیمشک» در استان خوزستان، در تماس با ایلنا، خواستار تسریع در حل مشکلات و رفع موانع راهاندازی پروژه «سیمان اندیمشک» بعد از گذشت ۲۰ سال از کلنگزنی اولیه شدند.
یکی از اهالی شهرستان «اندیمشک»، در این باره گفت؛ ما از سال ۸۴ که کلنگ کارخانه سیمان به زمین زده شد چشمانتظاریم که آن جا مشغول به کار شویم اکنون با گذشت ۲۰ سال فرزندانمان به این کارخانه امید دارند و در جستوجوی کار هستند چرا مسؤولان وعدههای تکراری و کارهای نمایشی را به پایان نمیرسانند؟
او با ابراز تاسف از بیتوجهی مسئولان وقت برای راهاندازی این کارخانه، افزود؛ پیش از این سهامدار این پروژه عمرانی که در بخش «قلعه رزه» (نرسیده به پل زال) واقع شده، شرکت «عمران آریای ناجا» بود که بعد سهام آن در اختیار گروه مالی بانک سپه قرار گرفت. بنابراین انتظار داریم بانک سپه تسهیلات لازم را در اختیار این پروژه قرار دهد تا روند اجرای آن تسریع شود.
به گفته وی؛ بخش از معطلی این پروژه مربوط به انتقال سهام این کارخانه به بانک سپه بود که حدود دو سال عملیات اجرایی ساخت این کارخانه را به تعویق انداخت.
این کارگر با بیان اینکه این پروژه به عنوان یکی از مراکز مهم صنعتی استان قرار بود برای حدود ۷۰۰ نفر اشتغال مستقیم و غیر مستقیم بسازد، گفت: قطعا پروژهای که حدود ۲۰ سال از آغاز آن میگذرد به دلیل تغییر در شرایط زمانی و افزایش هزینهها در زمان بهرهبرداری، توجیه اقتصادی خود را از دست خواهد داد؛ بنابراین لازم است این پروژه به سرعت تکمیل شود.