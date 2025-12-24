به گزارش خبرنگار ایلنا، نیروهای شرکتی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر به وضعیت معیشت خود، تأخیر در پرداختی‌ها و بی‌توجهی مسئولان نسبت به مطالبات‌شان معترض شدند.از قرار معلوم از دو روز پیش اعتراض صنفی نیروهای شرکتی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر با همراهی کادر درمان (پرستاران، پزشکان و اساتید دانشگاه) گسترده‌تر شده است.

این کارکنان که تعداد آن‌ها تا هزار و ۲۰۰ نفر برآورد شده است، می‌گویند: در اعتراض چند روزه خواستار دریافت مطالبات صنفی خود هستیم و اگر دست‌کم سه ماه معوقات مزدی ما به صورت کامل پرداخت شود، دلیلی برای استمرار این اعتراض صنفی وجود ندارد.

یکی از نیروهای شرکتی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر درباره مطالبات پزشکان نیز تاکید کرد: حدود ۱۱ ماه است کارانه پزشکان شاغل در مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر و همچنین حق ایاب‌وذهاب آنان پرداخت نشده است. این تأخیر طولانی‌مدت، در شرایط اقتصادی و تورمی کنونی، فشارهای معیشتی قابل توجهی بر کادر درمان وارد کرده و نارضایتی گسترده‌ای را در میان کارکنان بخش درمان به‌وجود آورده است.

به گفته وی؛ در کنار مسائل مالی، شرایط رفاهی پزشکان و کادر درمان نیز نامناسب است. پانسیون‌های محل اسکان آنان کوچک، فاقد حداقل امکانات رفاهی است و با قطعی‌های مکرر آب و برق مواجه‌اند؛ شرایطی که نارضایتی و فرسودگی شغلی کادر درمان را تشدید کرده است.

وی افزود: در حالی مطالبات‌مان به تاخیر افتاده که در شرایط بد اقتصاد فعلی که همه چیز بیش از اندازه گران شده، ما در حال تجربه کردن شرایط بد معیشتی هستیم اما مسئولان علوم پزشکی ایرانشهر هیچ توجهی به این اوضاع ندارند.

او به نیابت از همکاران خود با بیان اینکه انتظار داریم مسئولان پایتخت نشین موضوع معوقات مزدی کارکنان علوم پزشکی ایرانشهر را پیگیری کنند، افزود: صدمات جبران‌ناپذیری به معیشت کارکنان علوم پزشکی وارد شده است.

