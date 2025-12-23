به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، علی لقمانی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به همراه اکبر گلرخ سرپرست اداره تشکلات کارگری کارفرمایی، در نشستی با تعدادی از اعضای هیأت‌مدیره و اعضای کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شهرستان رشت، مسائل، دغدغه‌ها و راهکارهای مشترک در حوزه رفاهی، خدماتی و اقتصادی بازنشستگان را مورد بررسی قرار داد.

در این نشست، نامه شورای بازنشستگان مستقل استان گیلان متشکل از ۱۳ مطالبه اصلی بازنشستگان در حوزه‌های معیشتی، درمانی، رفاهی و حقوق قانونی به صورت مکتوب به مسئولان سازمان تامین اجتماعی استان ارائه و مفاد آن مطرح گردید.

براساس این نامه، بازنشستگان تامین اجتماعی با اشاره به شرایط نامناسب معیشتی، افزایش هزینه‌های درمان، شکاف عمیق حقوق با خط فقر و تورم فزاینده، بر لزوم اجرای کامل قوانین مصوب از جمله ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی، اجرای دقیق محاسبات متناسب‌سازی برای اعمال بر مجموع مستمری دریافتی و رفع تبعیض میان بازنشستگان سازمان و کارگری تاکید کردند.

در بخش دیگری از مطالبات مطرح‌شده، تقویت خدمات درمانی، رفع کمبودها در مراکز درمانی، جلوگیری از سوءاستفاده‌ها در بیمه تکمیلی، بلاتکلیفی درمانگاه‌های برخی از شهرهای استان، کاهش فرانشیز درمانی و بهبود دسترسی بازنشستگان به خدمات تخصصی، درخواست اجرای قانون الزام به صورت پایلوت در گیلان موردمطالبه قرار گرفته است.

همچنین بازنشستگان خواستار شفاف‌سازی وضعیت منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی، جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه بدون مشارکت ذی‌نفعان، رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی و پرهیز از دخالت و نفوذ دولت در امور سازمان شدند.

لقمانی در این نشست با اشاره به جایگاه کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان گیلان اظهار کرد: کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان یکی از بزرگ‌ترین کانون‌های استانی کشور است که در حال حاضر حدود ۹۰ هزار نفر از بازنشستگان تأمین اجتماعی عضو آن هستند.

وی افزود: هیأت‌مدیره این کانون با هدف پیگیری منافع اعضا، به‌ویژه در حوزه‌های رفاهی و خدماتی، فعالیت می‌کند و اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز حمایت از برنامه‌ها و مطالبات قانونی این کانون را در دستور کار دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با اشاره به برنامه‌ریزی برای توانمندسازی اقتصادی بازنشستگان گفت: در راستای توسعه فعالیت‌های اقتصادی بازنشستگان، برنامه‌ریزی شده است تا تعاونی‌ای در دل این کانون و با عضویت خود اعضا تشکیل شود تا از طریق آن، بستر فعالیت اقتصادی پایدار برای بازنشستگان فراهم شود.

لقمانی ادامه داد: در این زمینه، پیگیری‌هایی از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین استانداری گیلان انجام شده است تا شرایط و منابع مالی مناسبی برای فعالیت این تعاونی تعریف و تأمین شود.

وی در تشریح جزییات نشست امروز با تعدادی از بازنشستگان تصریح کرد: در این جلسه، تعدادی از اعضای کانون بازنشستگان مسائل و دغدغه‌های خود را مطرح و درخواست‌هایی را به‌صورت مکتوب ارائه کردند که پیگیری این موارد در دستور کار اداره‌کل قرار دارد و تلاش می‌شود در چارچوب قوانین نسبت به رفع آن‌ها اقدام شود.

