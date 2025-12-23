خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عدم واریز کالابرگ گروهی از بازنشستگان لشکری/ مسئولان اقدام کنند

عدم واریز کالابرگ گروهی از بازنشستگان لشکری/ مسئولان اقدام کنند
کد خبر : 1731939
لینک کوتاه کپی شد.

یک فعال صندوق لشکری گفت: برای بازنشستگان نیروهای مسلح که کالابرگ خود را از طریق کارت حکمت و فقط از طریق فروشگاه‌های اتکا می‌توانند دریافت کنند شارژ نشده و پیگیری ما از مسئولین زیربط به جایی نرسیده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امیر رهبر، فعال صندوق لشکری، به «ایلنا» گفت: علیرغم اینکه چند روز از شارژ مرحله پنجم دهک‌های چهارم تا هفتم کالابرگ الکترونیکی همه اقشار دربرگیرنده میگذرد، اما برای بخشی از بازنشستگان نیروهای مسلح که کالابرگ خود را از طریق کارت حکمت و فقط از طریق فروشگاه‌های اتکا می‌توانند دریافت کنند شارژ نشده و پیگیری ما از مسئولین زیربط به جایی نرسیده است. 

رهبر گفت: از مسئولین تقاضا داریم پیگیر رفع این موضوع باشند تا این گروه بازنشستگان بتوانند از حمایت کالابرگ برخوردار شوند. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا