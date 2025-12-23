عدم واریز کالابرگ گروهی از بازنشستگان لشکری/ مسئولان اقدام کنند
یک فعال صندوق لشکری گفت: برای بازنشستگان نیروهای مسلح که کالابرگ خود را از طریق کارت حکمت و فقط از طریق فروشگاههای اتکا میتوانند دریافت کنند شارژ نشده و پیگیری ما از مسئولین زیربط به جایی نرسیده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امیر رهبر، فعال صندوق لشکری، به «ایلنا» گفت: علیرغم اینکه چند روز از شارژ مرحله پنجم دهکهای چهارم تا هفتم کالابرگ الکترونیکی همه اقشار دربرگیرنده میگذرد، اما برای بخشی از بازنشستگان نیروهای مسلح که کالابرگ خود را از طریق کارت حکمت و فقط از طریق فروشگاههای اتکا میتوانند دریافت کنند شارژ نشده و پیگیری ما از مسئولین زیربط به جایی نرسیده است.
رهبر گفت: از مسئولین تقاضا داریم پیگیر رفع این موضوع باشند تا این گروه بازنشستگان بتوانند از حمایت کالابرگ برخوردار شوند.