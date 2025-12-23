جان باختن کارگر مصدوم راهداری مشهد/ مرگ ده روز بعد از تصادف

یک منبع کارگری در مشهد در تماس با خبرنگار ایلنا، گفت: یک کارگر راهدار شاغل در راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی به نام «محب علی ظل میرشاه» که تقریبا ۱۰ روز پیش هنگام انجام عملیاتی در کنارگذر شمالی مشهد، در سانحه برخورد با خودرو به شدت مجروح شده بود، روز گذشته دوشنبه (اول دی‌ماه) بعد از گذشت چند روز در بیمارستان جان باخت.

او گفت: حادثه مرگ مرحوم «محب علی ظل میرشاه» همزمان شد با روز راهداری در تقویم کشور؛ ما امیدواریم مسئولان با حمایت و تجهیز کارگران راهدار جاده‌ها، از تکرار حوادث این‌چنینی جلوگیری کنند.

