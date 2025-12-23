خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جان باختن کارگر مصدوم راهداری مشهد/ مرگ ده روز بعد از تصادف

جان باختن کارگر مصدوم راهداری مشهد/ مرگ ده روز بعد از تصادف
کد خبر : 1731920
لینک کوتاه کپی شد.

کارگر راهدار ی که حدود ۱۰ روز پیش هنگام عملیات راهداری در محدوده کنار گذر شمالی مشهد، براثر حادثه تصادف مصدوم شده بود، جان باخت.

یک منبع کارگری در مشهد در تماس با خبرنگار ایلنا، گفت: یک کارگر راهدار شاغل در راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی به نام «محب علی ظل میرشاه» که تقریبا ۱۰ روز پیش هنگام انجام عملیاتی در کنارگذر شمالی مشهد، در سانحه برخورد با خودرو به شدت مجروح شده بود، روز گذشته دوشنبه (اول دی‌ماه) بعد از گذشت چند روز در بیمارستان جان باخت. 

او گفت: حادثه مرگ مرحوم «محب علی ظل میرشاه» همزمان شد با روز راهداری در تقویم کشور؛ ما امیدواریم مسئولان با حمایت و تجهیز کارگران راهدار جاده‌ها، از تکرار حوادث این‌چنینی جلوگیری کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا