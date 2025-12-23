خبرگزاری کار ایران
تجمع کادر درمان در بیمارستان رازی اهواز

پرستاران پرسنل بیمارستان رازی اهواز در اعتراض به وضعیت معیشت خود، تأخیر در پرداختی‌ها و بی‌توجهی مسئولان نسبت به مطالبات‌شان در داخل بیمارستان تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز، سه‌شنبه ۲ دی ماه، پرستاران پرسنل بیمارستان رازی اهواز در اعتراض به وضعیت معیشت خود، تأخیر در پرداختی‌ها و بی‌توجهی مسئولان نسبت به مطالبات‌شان در داخل بیمارستان تجمع کردند. جمعی از پرستاران اهواز پیشتر در تاریخ ۲۹ آذر نیز تجمع کرده بودند. 

گفتنی است، پرستاران در شهرهای مختلف به فشار کار زیاد، دستمزد پایین، اضافه‌کار اجباری، عدم اجرای صحیح قانون تعرفه‌گذاری، کارانه‌های ناچیز و تأخیر چند ماهه در پرداخت‌ کارانه معترض هستند.

 

