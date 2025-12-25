در تماس با ایلنا مطرح شد؛
اعتراض به حذف یارانه/ با درآمد ۱۴میلیون تومانی در دهک نهم قرار گرفتیم!
طبق اطلاعاتی که از خود سامانهها دریافت کردهام، درآمد بنده بهعنوان سرپرست خانوار صفر ثبت شده، درآمد فرزند خردسالم نیز صفر است و تنها درآمد همسرم ۱۴ میلیون تومان اعلام شده است. با این شرایط مشخص نیست چگونه ما را در دهک نُه قرار دادهاند!
به گزارش خبرنگار ایلنا، قطع یارانه، این روزها معترضین بسیاری دارد. دولت اعلام کرده که در راستای حمایت از اقشار ضعیف جامعه، یارانه سه دهک بالا را حذف خواهد کرد و معیارهایی برای حذف یارانه خانوارها ارائه داده است. مثلا طبق اعلام دولت، خانوارهای واقع در دهکهای هشتم، نهم و دهم که میانگین مجموع درآمد ماهانه اعضای آنها در دوره ششماهه بهروزرسانی اطلاعات از سقفهای تعیینشده فراتر باشد، غیرمشمول حمایت دولت تلقی میشوند.
این سقف برای خانوار یکنفره ۳۰۰ میلیون ریال، دو نفره ۳۶۰ میلیون ریال، سه نفره ۴۲۰ میلیون ریال، چهار نفره ۴۸۰ میلیون ریال و پنج نفره ۵۴۰ میلیون ریال تعیین شده و برای خانوارهای بیش از پنج نفر، به ازای هر نفر افزایش، ضریب مشخصی به سقف ردیف پنجم اضافه میشود.
فرآیند حذف یارانه معترضینِ بسیاری داشته است، سرپرستانی که معتقد هستند یارانهی آنها به ناحق قطع شده و اوضاع اقتصادی خانواده بسیار ضعیفتر از آنچیزی است که دولت تشخیص داده و بر مبنای آن دهکبندی کرده است. به طور مثال، چندی پیش برخی از کارگران ساختمانی در تماس با «ایلنا» نسبت به حذف یارانه خود اعتراض کردند و گفتند: چون استادکار ساختمانی هستند، کارفرما حقوق تمام نیروها را یکجا به حساب استادکاران واریز میکند و این واریزِ حقوق سبب شده در دهک بالای جامعه قرار بگیرند که احتمال حذف یارانه آنها را بیشتر کرده است.
حالا یک سرپرست خانوار که همسرش مزدبگیر است، در تماس با ما از تغییر دهک خانواده خود و حذف یارانه شکایت کرد و گفت: در عرض کمتر از یک ماه، دهک خانوار ما را از دهک پنج به دهک نه تغییر دادهاند و یارانه را حذف کردهاند.
این شهروند ادامه داد: طبق اطلاعاتی که از خود سامانهها دریافت کردهام، درآمد بنده بهعنوان سرپرست خانوار صفر ثبت شده، درآمد فرزند خردسالم نیز صفر است و تنها درآمد همسرم ۱۴ میلیون تومان اعلام شده است. با این شرایط مشخص نیست چگونه ما را در دهک نُه قرار دادهاند!
او معتقد است که تنها دلیل این تغییر دهک، خرید یک خودرو بهصورت اقساطی توسط همسرم است که ماهانه اقساط سنگینی بابت آن پرداخت میشود و عملاً درآمدی برای ما باقی نمیماند.
گفتنی است، طبق آنچه در آییننامه اجرایی کالابرگ و شرایط جدید حذف یارانه پردرآمدها آمده «خانوادههایی که یارانه آنها حذف شده میتوانند با مراجعه به سامانه مربوط در وزارت کار نسبت به ثبت اعتراض اقدام نمایند؛ وزارت مکلف است با استفاده از اطلاعات و دادههای به روزرسانی شده موجود در پایگاه، اظهارات و مدارک معترضین را مورد بررسی قرار داده و نتیجه آن را ضمن اطلاع به سرپرست خانوار به سازمان اعلام نماید به روزرسانی دادههای مذکور، حداکثر در دورههای زمانی شش ماهه انجام میگردد.»
برخی از خانوادههایی که یارانه آنها حذف شده اما به این وضعیت معترض هستند و میگویند: وزارت کار با اطلاعات ضعیفی که دارد، یارانه خانوارهایی را که درآمد ماهانهاشان حتی کفاف تأمین نیازهای حداقلی را هم نمیدهد، قطع میکند و ما را ناخواسته وارد پروسهی شکایت میکند.