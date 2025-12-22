به گزارش خبرنگار ایلنا، در بخشی از این نامه آمده است: «جناب آقای دکتر پزشکیان، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران، با سلام و احترام با توجه به تورم افسار گسیخته و وضعیت اسف بار معیشتی بازنشستگان لشکری و کشوری، انتظار می‌رود دستور فرمایید اقدامات لازم جهت موارد زیر مبذول گردد.

۱. اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که ۱۸ سال از تصویب آن گذشته و هنوز اجرایی نشده است.

۲. رفع تبعیض در افزایش حقوق سالانه بین صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی که افزایش سالانه برای صندوق کشوری ۲۰ درصد یا کمتر است، ولی تأمین اجتماعی افزایش ۳۵ درصد تا ۴۵ درصدی دارد.

۳. پاداش پایان سال کارمندان و فرهنگیان (عیدی) که مبلغی بسیار ناچیز است، مطابق پاداش کارگران (حداقل ۲۱ میلیون تومان) در نظر گرفته شود.

۴. افزایش حقوق سالیانه مطابق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری باید برابر نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد که سال‌هاست عملی نمی‌شود و هرساله حقوق‌بگیران رشد منفی نسبت به تورم دارند ومدام سفره‌شان کوچک‌تر می‌شود».

انتهای پیام/