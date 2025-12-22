پرداخت وام ۵۰ میلیونی بازنشستگان کشوری تا عصر امروز
تسهیلات وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی بازنشستگان صندوق کشوری با کارمزد ۴درصد و بازپرداخت ۶۰ ماهه انجام میشود.
به گزارش ایلنا، وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی برای حدود ۳۰هزار نفر از مشمولان این دوره تا عصر امروز، دوشنبه یکم دی ماه ۱۴۰۴، پرداخت میشود.
در ادامه برنامههای حمایتی صندوق و پرداخت انواع تسهیلات کم بهره، مرحله جدید وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی به حساب حدود ۳۰هزار نفر از مشمولان واریز میشود.
