پرداخت وام ۵۰ میلیونی بازنشستگان کشوری تا عصر امروز

به گزارش ایلنا، وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی برای حدود ۳۰هزار نفر از مشمولان این دوره تا عصر امروز، دوشنبه یکم دی ماه ۱۴۰۴، پرداخت می‌شود.

در ادامه برنامه‌های حمایتی صندوق و پرداخت انواع تسهیلات کم بهره، مرحله جدید وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی به حساب حدود ۳۰هزار نفر از مشمولان واریز می‌شود.

تسهیلات وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی با کارمزد ۴درصد و بازپرداخت ۶۰ ماهه انجام می‌شود.

