مرگ یک کارگر آرماتوربند به علت سقوط از ارتفاع/ مرحوم «سیدسجاد موسوی» بیمه نداشت!

محمد هاشمی (رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی ساوه) با اعلام این خبر به خبرنگار ایلنا گفت: روز یکشنبه یک کارگر آرماتوربند به نام «سیدسجاد موسوی» هنگام کار در یکی از ساختمان‌های درحال ساخت در ساوه، با سقوط از ارتفاع طبقه هفتم بر اثر برخورد با کف زمین، درگذشت.

به گفته وی، این اتفاق به دلیل رعایت نشدن موارد ایمنی در محیط کار رخ داده به طوریکه گفته می‌شود آقای موسوی به عنوان یک کارگر ساختمانی، فاقد بیمه تامین اجتماعی بوده است.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی ساوه با بیان اینکه تعداد زیادی از کارگران ساختمانی همانند مرحوم «سید سجاد موسوی» در حالی سالهاست در انتظار بیمه تامین اجتماعی هستند که هر لحظه خطر وقوع حادثه جان آن‌ها را تهدید می‌کند، گفت: در چنین شرایطی آیا سازمان تامین اجتماعی پاسخگوی زن و دو فرزند آقای موسوی و سایر کارگرانی که هر چند روز یکبار بر اثر حادثه کار جان می‌بازند، خواهد بود؟

به گفته وی؛ طی چندین سال گذشته بیمه کارگران ساختمانی با مشکل عدیده‌ای روبرو است و هیچ مسئولی پاسخگوی نیازهای بیمه‌ای کارگران ساختمانی و عواقب آن نیست.

