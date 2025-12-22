خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی ساوه خبر داد؛

مرگ یک کارگر آرماتوربند به علت سقوط از ارتفاع/ مرحوم «سیدسجاد موسوی» بیمه نداشت!

مرگ یک کارگر آرماتوربند به علت سقوط از ارتفاع/ مرحوم «سیدسجاد موسوی» بیمه نداشت!
کد خبر : 1731381
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی ساوه از مرگ یک کارگر آرماتوربند بر اثر سقوط از ارتفاع طبقه هفتم یک ساختمان خبر داد.

 محمد هاشمی (رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی ساوه) با اعلام این خبر به خبرنگار ایلنا گفت: روز یکشنبه یک کارگر آرماتوربند به نام «سیدسجاد موسوی» هنگام کار در یکی از ساختمان‌های درحال ساخت در ساوه، با سقوط از ارتفاع طبقه هفتم بر اثر برخورد با کف زمین، درگذشت. 

به گفته وی، این اتفاق به دلیل رعایت نشدن موارد ایمنی در محیط کار رخ داده به طوریکه گفته می‌شود آقای موسوی به عنوان یک کارگر ساختمانی، فاقد بیمه تامین اجتماعی بوده است. 

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی ساوه با بیان اینکه تعداد زیادی از کارگران ساختمانی همانند مرحوم «سید سجاد موسوی» در حالی سالهاست در انتظار بیمه تامین اجتماعی هستند که هر لحظه خطر وقوع حادثه جان آن‌ها را تهدید می‌کند، گفت: در چنین شرایطی آیا سازمان تامین اجتماعی پاسخگوی زن و دو فرزند آقای موسوی و سایر کارگرانی که هر چند روز یکبار بر اثر حادثه کار جان می‌بازند، خواهد بود؟

به گفته وی؛ طی چندین سال گذشته بیمه کارگران ساختمانی با مشکل عدیده‌ای روبرو است و هیچ مسئولی پاسخگوی نیازهای بیمه‌ای کارگران ساختمانی و عواقب آن نیست.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن