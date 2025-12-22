وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
مدیران چندان اعتقادی به کار پژوهشی ندارند/ راه پرسنگلاخ پژوهشگران
احمد میدری بیان کرد: ما معتقدیم برای کار خوب در حوزه وزارت کار، راهی جز استفاده و تقویت سه ضلع «علم، پژوهش و اجرا» وجود ندارد و تغییر به این سمت آسان نیست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز همایش هفته پژوهش در محل وزارت کار با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
در بخش پایانی این همایش، احمد میدری اظهار کرد: میزان استفاده از پژوهشها به مدیران بستگی دارد. مدیران و کارشناسان امکان محدودی برای استفاده از پژوهشها دارند و بهتر است کار به پژوهشگران برای شناسایی راهکارها و بازکردن گرهها سپرده شود.
وی افزود: پژوهشگران مراکز علمی و دانشگاهی را به دستگاههای اجرایی نزدیک میکنند. اینکه پژوهشگر بخواهد ریل پژوهش را تغییر بدهد و مسائل دستگاههایی چون وزارت کار را مورد تحقیق قرار دهد، گاه مورد استقبال قرار نمیگیرد. از سوی دیگر شخصیتهای اجرایی نیز گاه اعتقاد به پژوهش ندارند.
او ادامه داد: علت اعتقاد نداشتن به کار پژوهشی، سختی هماهنگی بین تحقیق علمی و اجراست که نیازمند صبر و مقاومت است و به همین دلیل برخی از مسئولان مسائل خود را به دانشگاه منتقل نمیکنند. لذا قراردادن سه ضلع علم، تحقیق و اجرا در یک بستر، فلسفهی وجودی موسسه پژوهشی قوی است. ما معتقدیم برای کار خوب در حوزه وزارت کار، راهی جز استفاده و تقویت این سه ضلع وجود ندارد و تغییر به این سمت آسان نیست.
میدری تصریح کرد: برای مثال شستا در هر جا که واحدی دارد، یک بحران نیز در کنار خود ایجاد کرده است. مسائل ما راهکارهای آسان ندارند و به همین دلیل پژوهش مهم است و به پژوهشگران و مجریان طرحهای پژوهشی میگوییم که مسیر سختی دارند و راهحلها در عمل به آسانی اجرا نمیشوند.
در پایان این نشست با حضور وزیر کار از پژوهشگران برتر تقدیر شده و از آثار جدید مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار رونمایی شد.