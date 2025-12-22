به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز همایش بزرگداشت هفته پژوهش و تقدیر از پژوهشگران برتر حوزه کار و تامین اجتماعی با حضور وزیر تعاون و معاونان وزارت کار، دبیرکل خانه کارگر و مسئولان این وزارتخانه و پژوهشگران برتر این حوزه در سالن هفده شهریور ستاد وزارت تعاون برگزار شد.

در ابتدای این همایش که با هدف تقدیر از پژوهشگران برتر حوزه کار و تامین اجتماعی برگزار شد، ابراهیم صادقی فر (رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی) بیان کرد: هفته پژوهش با این افق شروع به کار کرده است که نشان دهد نقش تحقیق و دانش در حوزه کار و تامین اجتماعی به چه میزان جدی است. بدون پژوهش معتبر و تحلیل عالمانه از حکمرانی خوب محروم خواهیم ماند.

وی افزود: بازاندیشی درباره رابطه نهاد سیاستگذاری و علم در کشور ضروری است. به ویژه در حوزه وزارت وزارت کار که مسائل همگانی عموم جامعه را در بر می‌گیرد، سیاستگذاری باید علمی باشد و نباید بر سلایق مبتنی باشد. تمامی حوزه‌های بازار کار، حقوق کار، ایمنی، تامین اجتماعی، حمایت اجتماعی و بهزیستی، تعاون و اشتغال موضوعات مهمی هستند که باید از رهگذر پژوهش مورد بررسی و سپس سیاستگذاری درباره آنها صورت گیرد.

او ادامه داد: وزارت کار باید پژوهش را قطب‌نمای سیاستگذاری قرار دهد تا اقداماتش نتیجه بخش باشد. به همین جهت سه محور بازنگری در نظام نامه پژوهش‌ها و مساله محور کردن آن‌ها، واقعی سازی پژوهش‌ها و توجه به ظرفیت تبدیل پژوهش به پیشنهاد سیاستی برای پاسخ به سوالات وزارت کار، در این دوره مورد توجه قرار گرفته و معیار امتیازدهی در جشنواره پژوهشی امسال ما بوده است.

رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی اظهار کرد: ۲۹ استان کشور و تمامی سازمان‌های وزارت کار مراسم هفته پژوهش را برگزار کردند. ۲۳۲ پژوهشگر از مراکز مختلف علمی در این جشنواره شرکت کردند که اغلب آن‌ها استانی و خارج از پایتخت بودند. ۷۳۲ اثر ارائه شد که نهایتاً ۷ اثر برتر برگزیده شد.

صادقی فر تصریح کرد: پژوهش برای ما در حوزه وزارت کار یک امر تزئینی نیست و شرط پذیرش و اجرای هر طرح، پایه قوی پژوهشی آن محسوب می‌شود. امروز نیز پنل‌های تخصصی در مراسم برگزار کردیم. ما نشان خواهیم داد که بسیاری از پژوهش‌های خوب مجموعه قابلیت تبدیل به سیاست اجرایی نیز دارند.

در ادامه این نشست، شش پژوهشگر حوزه وزارت کار به ارائه سخنرانی پرداختند‌.

در ابتدا صرفی پژوهشگر دعاوی کارگری و کارفرمایی، با اشاره به پژوهش خود، اظهار کرد: مطالعه بنده در حوزه دعاوی بیمه‌ای بوده است که طی آن پرسشنامه‌ای با ۳۵ سوال مطرح شد و پیشنهاداتی برای کاهش پایدار این دعاوی ارائه شد.

وی افزود: ناامنی شغلی، اصلی‌ترین آسیب ناشی از وضعیت بیمه‌ای و روابط کار است. استخدام غیررسمی و بدون بیمه از جمله آسیب‌های جدی‌ست. نبود قرارداد رسمی و سفید امضا نیز از جمله مشکلات این حوزه محسوب می‌شود و ناتوانی کسب و کارها در بیمه نیروی کار از جمله مشکلات جدی است. بیشترین اختلاف در دعاوی بیمه‌ای ما در هیات‌های بررسی، اختلاف برسر قراردادها است که این موضوع باید حل شود.

در ادامه، کامل دل‌پسند با اشاره به طرح خود در زمینه حذف کولبری در مناطق مرزی برای توسعه منطقه‌ای گفت: ما در چهار استان کردستان، کرمانشاه و ایلام و آذربایجان غربی برای حذف پدیده کولبری تحقیق کردیم و متوجه شدیم که دولت خود عامل ایجاد کولبری و تنها نیرویی است که می‌تواند آن را از بین ببرد. الگوی پیشنهاد کارآمد برای رفع کولبری در طرح ما ارائه‌ شده است.

وی افزود: کولبری زمانی حذف می‌شود که نگاه امنیتی به مرزها از منظر توسعه‌ای حذف شود. در ۴۴ سال گذشته ما شاهد سرمایه‌گذاری کلان در مرزهای غربی کشور نبودیم. مزیت‌های نسبی منطقه مرزی غربی کشور به رسمیت شناخته نمی‌شود و این باعث جلوگیری از سرمایه‌گذاری در استان‌های مرزی می‌شود.

همچنین زهرا معماریان پور، از موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا، با ارائه گزارشی از خدمات بیمه تکمیلی اظهار کرد: ما در ارزیابی خدمات بیمه تکمیلی صندوق کشوری متوجه شدیم که تضعیف خدمات درمان پایه از طریق بیمه تکمیلی رخ داده است. نارضایتی اصلی بازنشستگان صندوق کشوری به همین علت در حوزه درمان تشدید شده است.

وی تاکید کرد: با کوچک شدن ظرفیت بیمه تکمیلی، شرکت‌های بیمه‌گر بحث بیمه اکمل را مطرح کردند که این پدیده، صندوق‌های بازنشستگی و بازنشستگان را تحت فشار قرار داده‌ است. ۳۵ درصد پرداخت از جیب، نتیجه این وضعیت بیمه‌های تکمیلی است و فشار مالی بر صندوق‌ها را نیز افزایش داده است.

معماریان پور در پایان خاطرنشان کرد: راهکار بازگشت به قانون مدیریت خدمات کشوری برای انتقال بیمه تکمیلی به دستگاه‌های اجرایی که بازنشستگان از آنجا بازنشسته شده‌اند، راهکاری است که می‌توان با ساختار بیمه تکمیلی پلکانی مشکلات این حوزه را حل کرد.

انتهای پیام/