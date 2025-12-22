در مکاتبه معاون اول رئیس جمهور طرح شد؛
جزئیات لغو واگذاری رجا/ به تأمین اجتماعی به نرخ روز سهام میدهند + سند
به گزارش خبرنگار ایلنا، با مصوبه دولت مقرر شد در قبال بازگشت شرکت رجا به دولت، به سازمان تأمین اجتماعی که مالک قبلی آن بود سهام اختصاص یابد تا منافع بیمهشدگان و بازنشستگان لحاظ شود و این موضوع طی مکاتبه معاون اول رئیسجمهور در تاریخ ۳۰آذر به وزارتخانههای راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد.
شرکت حمل ونقل ریلی رجا در سال ۸۸ به علت پرداخت بخشی از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد. ماهیت این سازمان با ماهیت این شرکت همخوانی نداشت. تأمین اجتماعی یک سازمان بیمهگر اجتماعی است که در قبال دریافت حق بیمه موظف است به ذینفعان خود خدمات ارائه کند. اما شرکت رجا یک شرکت اقتصادی است و فعالیت آن با یک سازمان بیمهای تناسبی نداشت.
با مطالعات و کارشناسیهای صورت گرفته و در چارچوب قوانین و لحاظ منافع بیمهشدگان سازمان، مقرر شد این شرکت به دولت بازگردد تا در حوزه تخصصی خود به فعالیت بپردازد و همچنین در بازگشت به دولت ارزش شرکت بر اساس قیمت روز امسال محاسبه و به سازمان تامین اجتماعی سهام و اموال جایگزین پرداخت شود و سازمان تأمین اجتماعی از این فرایند متضرر نمیشود.