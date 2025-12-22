خبرگزاری کار ایران
انتقاد بازماندگان تامین اجتماعی/ چرا صداوسیما سفره‌های خالی ما را در شب یلدا نشان نمی‌دهد؟!

گروهی از بازماندگان تامین اجتماعی که تا صبح امروز حقوق آذر خود را دریافت نکرده‌اند، خواستار توجه جدی به مشکلات خود شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «ما تا صبح امروز حقوق آذر خود را نگرفتیم و شب یلدا دست خالی ماندیم»؛ یک خانم بازمانده تامین اجتماعی که حقوق ۱۵ میلیون تومانی همسر مرحومش را دریافت می‌کند، با بیان این جمله گفت: من دو فرزند در خانه دارم اما شب یلدا نتوانستم یک کیلو هنداونه بخرم.

این زن سرپرست خانوار افروزد: همسر من ۲۵ سال حق بیمه به تامین اجتماعی پرداخت که امروز به کار ما بیاید؛ چرا تامین اجتماعی قبل از شب یلدا، حقوق همه مستمری‌بگیران را واریز نکرد؟ چرا به فکر امثال ما نبود که در کارت بانکی‌مان صد هزار تومان هم نداشتیم.

این خانم ادامه داد: در یک هفته اخیر، دوربین صداوسیما پشت هم به سراغ مغازه‌های آجیل فروشی و شیرینی فروشی رفت و از شب یلدا گزارش تهیه کرد؛ چرا یکبار سراغ امثال ما نیامدند و از سفره‌های خالی ما گزارش نگرفتند؟!

خانم بازمانده تامین اجتماعی تاکید کرد: صندوق تامین اجتماعی باید مطالباتش را از دولت بگیرد نه اینکه بار همه مشکلات را بر دوش ما بگذارد؛ حقوق ۱۵ میلیون تومانی خرج دو هفته هم نیست؛ همان را هم با تاخیر می‌دهند!

 

انتهای پیام/
