۸ ماه سرگردانی بازنشستگان تامین اجتماعی/ پول بیمه تکمیلی را بپردازید

به گزارش خبرنگار ایلنا، «نصرالله دریابیگی» دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران و مسئول کانون بازنشستگان این استان، در نامه‌ای به احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار حل مشکلات درمانی بازنشستگان شد.

در این نامه آمده است:

احتراما «موارد ذیل در راستای ایفای وظایف قانونی و شرعی که بر عهده اینجانب قرار دارد و از باب ابلاغ رسالت حق طلبی و جلوگیری ازکم لطفی فاحش در حق ارزشمند‌ترین قشر از اقشار جامعه یعنی بازنشستگان که به نا حق در حال تحمیل برآنان است، با امید به اولا» قرائت آن وعدم واگذاری مطالعه آن به دیگری و ثانیا" اتخاذ و تدابیر لازم بر رفع این ظلم و دستور به تسریع در رسیدگی و احقاق حق، معروض خواهد افتاد.

۱- مستحضرید که برابر اصل ۲۹ قانون اساسی یکی از وظایف حاکمیت به ویژه دولت، ایجاد بستر مناسب درمانی برای آحاد جامعه علی الخصوص اقشار آسیب‌پذیری چون بازنشستگان می‌باشد؛ و البته می‌دانید که این تکلیف و ایفای تعهد از سوی دولت در ادوار گذشته تا اکنون بلا اقدام مانده و مطلوب نبوده است.

۲- مستحضرید که برابر قانون فراگیری و اجرای قانون الزام درمان رایگان، یادگار ارزشمندی از دوران تصدی مقام معظم رهبری بر قوه مجریه بوده است که هرگز این قانون در حق کارگران و بازنشستگان به خوبی اجرائی نگردیده وتا آنجا که اطلاع دارم طمع شیرین این قانون را کسی یا کسانی از این قشر به خوبی نچشیده و اجرای آن یکی از آرزوهای دیرینه جامعه کارگری بوده که اخیرا" مدیر عامل محترم سازمان تامین اجتماعی بنابر اجرای صد درصد آن را دارد.

۳- همچنین مستحضرید که بازنشستگان طی ۳۰ الی ۳۵ سال سابقه پرداخت ۳۰ درصدی از حقوق سنوات اشتغال خود در قالب حق بیمه مکسوره به سازمان تامین اجتماعی و مضاعف بر آن دو درصد از مستمری بازنشستگی یا از کار افتادگی، محق قانونی و شرعی برای دریافت درمان رایگان می‌باشند که ایفای این حق برعهده سازمان تامین اجتماعی می‌باشد. و متاسفانه از این حق با وصف پرداخت‌های مضاعف، محروم می‌باشند. نکته فاجعه بارتر اینکه با وصف محروم بودن از حق مورد اشاره در بند یک و دو این نامه و باتوجه به پرداختی‌های اشاره شده در بند ۳ به دلیل بدعهدی‌های انجام گرفته در راستای ارائه شدن خدمات درمانی متناسب به بازنشستگان، متاسفانه ظلم دیگری بر این قشر تحمیل گردید و آن خرید درمان از محل اندک حقوق بازنشستگی و مستمری بابت پرداخت به شرکت‌های بیمه‌گری تکمیلی از جمله بیمه آتیه سازان حافظ می‌باشد. که جداً مایه آبروریزی و خجالت در پیشگاه این قشر شریف می‌باشد و باور آن در اذهان آگاهان از داخل و خارج از کشور، نه تنها سخت بلکه مضحک به نظر می‌رسد. در این میان نکته قابل اعتناتر و دردناکتر این است که با این همه وصولی از این قشر، اکنون بیش از هشت ماه است در پرداخت و ارائه خدمات خریداری شده به بازنشستگان تاخیر صورت گرفته و متاسفانه معوق از پرداخت مانده است. . آقای وزیر، مردم فهیم ما به خوبی متوجه مسائل هستند، ولی تاکنون در قبال این وضع که می‌توان آن را یک بدعهدی در حق آسیب پذیرترین افراد جامعه نام نهاد، سکوت کرده‌اند تا شاید وجدانی از مسئولی بیدار شود و به داد این مظلومین برسد.

علی ایّحال در عین ناامیدی اما به لحاظ شناختی که از دقت نظر و وجدان بیداری که از شما و برادر ارزشمندمان جناب دکتر سالاری که تلاش شایسته‌ای هم از خود درحق جامعه بیمه شده و بازنشسته مبذول داشته اند، داریم، خواهشمند است موارد ذیل الذکر را مورد توجه و تدبیری برای برون رفت بازنشستگان از این مشکلات اتخاذ و آن را امر به ابلاغ فرمائید.

الف) از یک سو تاکنون حل این مشکلات متوجه دولت به واسطه‌ عدم پرداخت شدن تعهدات مالی بودجه‌ای در سند بالادستی و بودجه سنواتی در رد دیون می‌باشد که اخیرا" با صراحت بیان ریاست محترم کمیسیون اجتماعی جناب دکتر علی بابائی کارنامی درجمع بازنشستگان و بیمه شدگان استان مازندران مبنی بر پرداخت شدن تعهدات مالی دولت (با مبلغ ۱۸۵ همت) در حق سازمان تامین اجتماعی، بررسی فرمائید که چرا همچنان مشکلات درمانی بازنشستگان به‌عدم پرداخت شدن مطالبات بیمه آتیه سازان حافظ جهت پرداخت شدن مطالبات معوق از پرداخت بازنشستگان عملیاتی نشده است.

ب) چرا باید به صورت مستمر و منظم وجوه مورد تعهد سازمان در حق بیمه آتیه سازان حافظ با وصف دریافت وجه آن از حقوق بازنشستگی جامعه بازنشستگان پرداخت نگردد که موجب ۸ ماه سرگردانی این عزیزان شده است. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که بخش قابل توجهی از واریزی‌های دولت به سازمان بابت رد دیون، به جا هزینه نشده است و حداقل اینکه این وجوه که می‌توانست تسریع در پرداخت مطالبات معوق بازنشستگان شود، در این مسیر قرار نگرفت. لذا از این رو دستورصریح و تسریع در انجام تسویه حساب سازمان با بیمه آتیه سازان حافظ مورد تقاضا می‌باشد.

ج) ضروری است در قرارداد جدید سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ کانون عالی بازنشستگان با شرکت آتیه سازان حافظ، علی رغم همه چالش‌های ناشی از افزایش حق بیمه از جیب نحیف بازنشستگان، لازم است مبلغ دریافتی از بازنشستگان، سریعا" به حساب شرکت آتیه سازان پرداخت، تا خدمات بیمه مکمل درمان، استمرار و سبب رضایتمندی بیشتر جامعه بازنشستگی فراهم گردد و در جهت تحقق عدالت درمانی و آرامش جامعه مظلوم بازنشستگان، قدم‌های موثری برداشته شود و در جهت تحقق عدالت درمانی و آرامش جامعه مظلوم بازنشستگان گام‌های بلندتری برداشته شود.

د) جناب آقای دکتر میدری، سازمان تامین اجتماعی و مدیریت دلسوزانه جناب دکتر سالاری مصمم است قانون الزام، درمان رایگان را صفر تا صد انجام دهد و این مطالبه همه ما بیمه شدگان و بازنشستگان می‌باشد. لذا از آن مقام محترم تقاضامندیم، بستر دریافت منابع مالی مشروع از محل حق بیمه از کارفرمایان دولتی، شهرداری ها، پرداخت بدهی بیش از ۱۰۰۰ همتی دولت به سازمان را به گونه‌ای فراهم نمائید تا مسئولین محترم سازمان در اجرای قانون الزام بیش از پیش موفق باشند.

انتهای پیام/