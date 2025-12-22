به گزارش ایلنا و به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، در اجرای دستورالعمل شماره ۳۵۷۵۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور، پرداخت معوقات ناشی از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و فولاد مربوط به سال ۱۴۰۳، در سال جاری در دستور کار قرار گرفت.

بر اساس این دستورالعمل، صندوق‌های مربوطه موظف به پرداخت مابه‌التفاوت ۴۰ درصد متناسب‌سازی سال اول حقوق بازنشستگان شدند که صندوق بازنشستگی کشوری به‌عنوان مجری ذی‌ربط، این فرآیند را به‌صورت ماهانه اجرا کرده است که آخرین مرحله از پرداخت معوقات سال گذشته، همراه با حقوق آذرماه ۱۴۰۴ و پس از اعمال محاسبات نهایی، به حساب بازنشستگان و موظفین مشترک صندوق بازنشستگی کشوری واریز شده است.

کاهش مبلغ معوقه برخی از مشترکان این صندوق به دلیل انجام محاسبات نهایی در مرحله پایانی بوده است؛ به‌گونه‌ای که مبالغ پرداختی در مراحل قبل، بر اساس بازه زمانی مشمولیت محاسبه شده و در مرحله نهایی، مابه‌التفاوت نهایی هر فرد به عنوان مانده طلب، همزمان با حقوق آذرماه تسویه شده است.

لازم به یادآوری است، با پرداخت معوقات مربوطه به متناسب‌سازی حقوق سال ۱۴۰۳ در چارچوب قوانین و مقررات ابلاغی، از ماه آینده مبلغی با عنوان «معوقات متناسب سازی» در حقوق بازنشستگی مشمولان محاسبه و پرداخت نخواهد شد.

