واریز حقوق بازنشستگان کارگری امروز به پایان میرسد/ انتقاد بازنشستگان
واریز حقوق آذر بازنشستگان تامین اجتماعی امروز به پایان میرسد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، واریز حقوق آذرماهِ بازنشستگان تامین اجتماعی که از عصر ۲۸ام آذر آغاز شده، هنوز به پایان نرسیده.
پیگیریهای ایلنا نشان میدهد حقوق (مستمری و مزایای جانبی) آذر ماه آخرین گروهی از بازنشستگان براساس حروف الفبا شامل حروف ک، ن، و، ه و ی، امروز از طریق بانک رفاه انجام میشود.
بازنشستگان از این روند ناراضی هستند و در تماسهای مکرر اعلام کردند: توقع داشتیم حقوق آذرماه قبل از شب یلدا به حساب تمام بازنشستگان واریز شود. آنها میگویند: بازنشستگانی که دیروز حقوق نگرفتند، شب یلدا شرمنده خانواده شدند.