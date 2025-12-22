به گزارش خبرنگار ایلنا، واریز حقوق آذرماهِ بازنشستگان تامین اجتماعی که از عصر ۲۸‌ام آذر آغاز شده، هنوز به پایان نرسیده.

پیگیری‌های ایلنا نشان می‌دهد حقوق (مستمری و مزایای جانبی) آذر ماه آخرین گروهی از بازنشستگان براساس حروف الفبا شامل حروف ک، ن، و، ه و ی، امروز از طریق بانک رفاه انجام می‌شود.

بازنشستگان از این روند ناراضی هستند و در تماس‌های مکرر اعلام کردند: توقع داشتیم حقوق آذرماه قبل از شب یلدا به حساب تمام بازنشستگان واریز شود. آن‌ها می‌گویند: بازنشستگانی که دیروز حقوق نگرفتند، شب یلدا شرمنده خانواده شدند.

انتهای پیام/