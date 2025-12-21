پیام تشکر معاون رئیسجمهور برای المپیاد ورزشی بانوان کارگر: زنان و مردان دو بال پیشرفت کشورند
پیام تشکر معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده به مناسبت برگزاری هشتمین المپیاد ورزشی بانوان کارگر زنان و مردان، دو بال پیشرفت هستند و برای رسیدن به قلههای ترسیمشده توسعه، به هر دو بال نیاز داریم
به گزارش ایلنا، زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، با صدور پیامی به مناسبت برگزاری هشتمین المپیاد ورزشی بانوان کارگر، ضمن قدردانی از دستاندرکاران این رویداد، بانوان کارگر ورزشکار و مدیران بنگاههای اقتصادی، بر ضرورت سیاستگذاریهای حمایتی برای ارتقای سلامت و توانمندی زنان شاغل تأکید کرد و از حمایت دولت چهاردهم از برنامههایی خبر داد که به افزایش مشارکت اجتماعی زنان و بهبود شرایط زندگی آنان منجر میشود.
متن پیام به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
خواهران ارجمند، زنان کارگر و تلاشگر میهن عزیزمان ایران
با خرسندی فراوان، برگزاری هشتمین المپیاد ورزشی بانوان کارگر را فرصتی مغتنم میدانم تا بر اهمیت سرمایهگذاری در سلامت و توانمندی زنان، بهویژه زنان شاغل، تأکید کنم. این رویداد، نمادی از تعهد دولت چهاردهم به ارتقای جایگاه زنان در عرصههای اقتصادی و اجتماعی است و گامی عملی در مسیر تحقق عدالت جنسیتی به شمار میرود.
زنان و مردان، دو بال پیشرفت هستند و برای رسیدن به قلههای ترسیمشده پیشرفت، به هر دو بال نیاز داریم. زنان کارگر، بخش جداییناپذیر نیروی محرکه توسعه و پیشرفت کشور محسوب میشوند. حضور مؤثر شما در بخشهای مختلف اقتصادی، نهتنها چرخه تولید را به جریان میاندازد، بلکه استواری خانواده و جامعه را نیز به همراه دارد. باور ما در دولت چهاردهم همواره بر این اصل استوار بوده و هست که همه زنان باید دیده شوند و جایگاه واقعی خود را بیابند.
توجه به سلامت جسمی و روانی زنان شاغل، ضرورتی راهبردی است که بهطور مستقیم با افزایش بهرهوری، تقویت پیوندهای خانوادگی و تعالی اجتماعی پیوند خورده است. ورزش، بهعنوان یکی از مؤلفههای کلیدی کیفیت زندگی، میتواند از تأثیر فشارهای ناشی از فعالیتهای شغلی بکاهد، نشاط را افزایش دهد و زمینهساز تعادل پایدار میان نقشهای متعدد زنان در خانه و جامعه باشد.
شما زنان، در بهبود حال جامعه مؤثرید و این تأثیرگذاری، با سلامت و نشاط بیشتر شما، دوچندان خواهد شد. این المپیاد، فراتر از یک برنامه ورزشی، حرکتی فرهنگی در راستای نهادینهسازی ورزش همگانی در میان زنان کارگر است که در نهایت به ارتقای شاخصهای عملکردی جامعه منجر میشود.
چنین ابتکاراتی، با ایجاد محیطهای کاری امنتر، سالمتر و شادابتر، به تقویت حس تعلق سازمانی، همبستگی جمعی و انگیزه فردی کمک میکنند و در نهایت، محقق عدالت جنسیتی واقعی خواهند بود؛ عدالتی که نهتنها در دسترسی برابر به فرصتها، بلکه در توجه ویژه به نیازهای خاص زنان و حمایت از نقشآفرینی چندبعدی آنان معنا مییابد.
معاونت امور زنان و خانواده در دولت چهاردهم، همواره بر لزوم سیاستگذاریهای حمایتی برای ارتقای سلامت و توانمندی زنان شاغل تأکید داشته و از برنامههایی که به افزایش مشارکت اجتماعی زنان و بهبود شرایط زندگی آنان منجر میشود، حمایت قاطع میکند. ما باور داریم این رویداد، الگویی شایسته برای گسترش فرهنگ سلامتمحوری در محیطهای کار است و میتواند الهامبخش سایر بخشهای جامعه باشد.
اینجانب، از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیران مسئولیتپذیر بنگاههای اقتصادی و بهویژه شما زنان تلاشگر که با حضور فعال خود، این گردهمایی کمنظیر را پربار کردهاید، صمیمانه قدردانی میکنم. امیدوارم شاهد تداوم و گسترش چنین برنامههایی باشیم تا زنان عزیز کشورمان، با سلامت و نشاطی افزونتر، در ساختن ایرانی قویتر و عادلانهتر نقشآفرینی کنند.
با آرزوی توفیق و سربلندی برای همه زنان کارگر ایران
زهرا بهروزآذر
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده