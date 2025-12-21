گلایه کارگزاران مخابرات روستایی آذربایجان شرقی از بسته یلدایی: این بسته ۲ و نیم میلیون تومان ارزش ندارد!

جمعی از کارگزاران مخابرات روستایی استان آذربایجان شرقی در تماس با «ایلنا» با اشاره به موضوع بسته یلدایی گفتند: امسال برای نخستین‌بار در طول ۲۸ سال فعالیت‌مان، اعلام شد که بسته یلدایی برای کارگزاران در نظر گرفته شده و قرار بود ارزش این بسته‌ها ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد.

این کارگزاران ادامه داد: توزیع بسته‌های یلدایی به استان‌ها واگذار شده است، اما طبق برآوردهای ما بسته‌ای که به ما تعلق گرفته ارزشی کمتر از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دارد. حتی با محاسبه حداکثری و ارفاق، ارزش این بسته نهایتاً به حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد.

این کارگزاران گفتند: سؤال اصلی ما این است که آن یک میلیون تومان باقی‌مانده چه شده و کجا رفته است؟ ما با سه قلم شیرینی و مقدار اندکی آجیل کاری نداریم؛ این نحوه برخورد انصاف نیست.

انتهای پیام/