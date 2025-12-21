سفر هیأتمدیره تأمین اجتماعی به خوزستان/ شرکتهای تابعه در زمینه درمان مسئولیت اجتماعی دارند
نگاه و تمرکز سازمان تأمیناجتماعی، خدمترسانی به بیمهشدگان و مستمریبگیران است و هدفگذاری مسئولیت اجتماعی شرکتهای تابعه، پیوندی ناگسستنی با سلامت مردم بهویژه افراد تحت پوشش این سازمان دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تأمیناجتماعی، اعضای هیأتمدیره این سازمان با هدف ارزیابی میدانی، هماندیشی با ذینفعان و انتقال تجربیات، در سفری سهروزه از مراکز بیمهای و درمانی سازمان و شرکتهای تحت پوشش بازدید کردند و در جریان امور قرار گرفتند.
در اولین روز سفر اعضای هیأتمدیره تأمین اجتماعی به خوزستان از شرکت کربن ایران بازدید و در نشستی مشترک با مدیران عامل شرکتهای تابعه این استان، وضعیت تولید، چالشها و مسئولیتهای اجتماعی این مجموعهها بررسی شد.
در جریان بازدید از سایت شرکت مذکور «فارسی» مدیرعامل شرکت کربن ایران، گزارشی از فرآیندهای تولید، دستاوردها، برنامههای توسعهای آینده و پروژههای در دست اجرا ارائه کرد.
در ادامه، نشست مشترک هیأت مدیره سازمان با حضور مدیران شرکتهای کربن ایران، حریر خوزستان، سیمان خوزستان و سیمان بهبهان برگزار شد. مدیران این شرکتها گزارشی از عملکرد، چالشهای تولید و اقدامات خود در حوزه مسئولیتهای اجتماعی ارائه دادند. از مهمترین فعالیتهای اجتماعی ذکرشده میتوان به ساخت و بازسازی مدارس، احداث زمین چمن مصنوعی در روستاهای کمتر برخوردار و حمایت از پروژههای آموزشی و فرهنگی در سطح استان اشاره کرد.
در این نشست، «عبدالرضا روشنی» مدیرکل تأمیناجتماعی خوزستان، گفت: از جمعیت پنج میلیون نفری استان خوزستان، بیش از دو میلیون و ۹۷۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه تأمیناجتماعی هستند و بیش از ۸۱ هزار کارگاه فعال در سطح استان فعالیت دارند.
وی با اشاره به رتبه برتر استان خوزستان در وصولی حق بیمه افزود: استان خوزستان با وصول ۴۹ همت در صدر استانهای تیپ یک کشور قرار دارد. تمام تلاش ما بر افزایش وصولیها، کاهش هزینهها و ارائه خدمات مطلوبتر به بیمهشدگان و مستمریبگیران متمرکز است.
در ادامه، «هدایتالله عبدیزاده» مدیر درمان تأمیناجتماعی خوزستان ضمن ارائه گزارشی از وضعیت مراکز درمانی بیان کرد: این استان پس از تهران بیشترین مراکز درمانی ملکی کشور را در اختیار دارد؛ با ۳۵ مرکز درمانی و ۸ بیمارستان فعال که مجموعاً دارای ۷۰۰ تخت بستری هستند. همچنین سه دستگاه سیتیاسکن جدید در مراکز درمانی بهبهان، ماهشهر و امیرالمؤمنین اهواز نصب و راهاندازی شده و ۲۸ مرکز دندانپزشکی نیز در حال ارائه خدمات به بیمهشدگان است.
وی تأکید کرد: تمام تلاش مجموعه درمانی استان، ارائه خدمات شایسته و در شأن بیمهشدگان و مستمریبگیران است.
در ادامه «مرتضی لطفی» رئیس هیأتمدیره سازمان تأمیناجتماعی، ضمن تقدیر از تلاش کارکنان و مدیران شرکتهای تابعه سازمان تأمیناجتماعی گفت: سازمان تأمیناجتماعی بهعنوان بزرگترین و محوریترین نهاد بیمههای اجتماعی کشور، همواره در مسیر ارائه خدمات شایستهتر به بیمهشدگان و مستمریبگیران گام برداشته است.
وی افزود: بر همافزایی میان شرکتهای تابعه و تقویت خدمات تأمین اجتماعی برای جامعه هدف به ویژه مستمریبگیران تأکید ویژهای در این سازمان وجود دارد. به همین منظور نیز اقداماتی مانند متناسبسازی و یا حمایت از افزایش کمکهای جانبی این گروه از افراد دیده شده و به رغم محدودیتها اعمال شده است.
رئیس هیأتمدیره سازمان تأمیناجتماعی با اشاره به جایگاه مسئولیت اجتماعی در شرکتهای تابعه گفت: دو سال پیش، طرح ایجاد صندوق هدفمند مسئولیتهای اجتماعی مطرح شد و انتظار میرود تمرکز این اقدامات موجب رفع یا کاهش مشکلات بیمهشدگان و مستمریبگیران باشد، بهویژه در تأمین تجهیزات حیاتی مانند آمبولانس، دستگاه نوار قلب و سونوگرافی که در بسیاری از مراکز درمانی ضروری است.
وی در ادامه بر استفاده از مسئولیت اجتماعی شرکتهای تابعه در جهت رفاه و سلامت جامعه ذینفعان تأکید کرد.
لطفی افزود: در خصوص استفاده از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی شرکتها در بخش درمان و سلامت، قرار است این منابع در همان منطقهای که صنایع آلایندگی محیطی ایجاد میکنند، مصرف شود. سازمان تأمیناجتماعی بهعنوان متولی ارائه خدمات به ۵۳ درصد جمعیت کشور، مواردی را برای هدفمند کردن استفاده از این مسئولیتهای اجتماعی مطرح کرده و تکالیفی برای مدیران عامل شرکتها ایجاد کرده تا در راستای ارتقای خدمات به ذینفعان کمک و مصرف کنند.
در ادامه این نشست، دیگر اعضای هیأتمدیره سازمان تأمیناجتماعی بر تدوین برنامههای جامع برای ارتقای هماهنگی میان شرکتهای تابعه و حوزههای بیمه و درمان تأمیناجتماعی تأکید کردند. آنان هدف اصلی این همافزایی را افزایش رفاه، بهبود خدمات و ارتقای سلامت بیمهشدگان و مستمریبگیران دانستند.
در روز دوم سفر، هیأتمدیره سازمان تأمیناجتماعی ضمن بازدید از شرکتهای پتروشیمی فناوران و امیرکبیر، با مدیران عامل و اعضای هیأتمدیره آن شرکتها و دیگر شرکتهای تابعه سازمان در منطقه ماهشهر از جمله شرکت نفت پاسارگاد، شرکت پتروشیمی غدیر، شرکت فرآوردههای قشم، شرکت شیمی بافت و شرکت نگهداشتکاران دیدار و از نزدیک با پیشرفتها، موانع و مشکلات آنان بهویژه عوامل بیرونی مؤثر بر قیمت تمامشده و سود شرکتها آشنا شد.
روز سوم این سفر به شهرهای آبادان و خرمشهر اختصاص یافت. نخستین برنامه، بازدید از بیمارستان تازه افتتاح شده ۱۷ شهریور آبادان بود که در آن بر ارتقا و تسهیل در ارائه خدمات درمانی به مراجعان تأکید شد.
در ادامه، جلسهای با مدیرعامل و معاونان پتروشیمی آبادان برگزار و مشکلات شرکت مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، دیداری با مدیرعامل منطقه آزاد اروند انجام شد تا از ظرفیتها و سرویسهای این منطقه برای بهبود خدمات سازمان بهرهبرداری شود.
گفتنی است مجموعه تولیدات شرکتهای وابسته به سازمان تأمیناجتماعی بیش از ۱۶۰۰ نوع محصول در حوزههای دارو، کاشی، سیمان، مواد معدنی، انرژی، فرآوردههای نفتی و پتروشیمی تولید میکنند که این محصولات در زندگی روزمره خانوارهای ایرانی حضور دارند؛ این امر نشاندهنده پیوند عمیق این سازمان با آحاد مردم کشور دارد.