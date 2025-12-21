پایان مشروط اعتصاب در «لوور»/ درها به روی گردشگران باز شد
پس از یک هفته تنش و سرگردانی گردشگران در پاریس، کارکنان موزه لوور با تعلیق اعتصاب خود موافقت کردند. این تصمیم پس از رایگیری در مجمع عمومی اتحادیهها و با هدف بررسی وعدههای مدیریت در زمینه بهبود امنیت شغلی و افزایش کادر اجرایی، اتخاذ شده است
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، مدیریت موزه لوور و اتحادیههای کارگری اعلام کردند که پربازدیدترین موزه جهان، روز جمعه پس از رای کارکنان به تعلیق اعتصابی که دسترسی به این مرکز فرهنگی را مختل کرده بود، به طور کامل بازگشایی شد.
این اعتصاب که از روز دوشنبه آغاز شده بود، باعث شد هزاران گردشگر با درهای بسته یا صفهای طولانی روبرو شوند. کارکنان موزه در اعتراض به «شرایط کاری نامناسب»، «کمبود نیروی انسانی» و همچنین پیامدهای ناشی از یک سرقت جنجالی جواهرات که مدتی قبل در این موزه رخ داده بود، دست به اعتراض زده بودند.
نمایندگان اتحادیهها ضمن انتقاد از عملکرد «لورنس دکار»، رئیس موزه لوور، اعلام کردند که او در طول دوران بسیج کارگری و اعتصاب، هیچ ملاقاتی با کارکنان نداشته و به مطالبات آنها پاسخ مستقیم نداده است. آنها معتقدند فشار کاری ناشی از هجوم بیش از حد گردشگران (Overtourism) و فرسودگی ساختمان، امنیت کارکنان و آثار هنری را به خطر انداخته است.
با این حال، پس از مذاکرات اخیر، کارکنان تصمیم گرفتند به منظور نشان دادن حسن نیت و اجازه دادن به گردشگران برای بازدید در آستانه تعطیلات سال نو، اعتصاب خود را به صورت موقت به حالت تعلیق درآورند.
در بیانیه اتحادیهها آمده است: «ما تصمیم گرفتیم فعلاً به کار بازگردیم، اما این به معنای پایان مطالبهگری ما نیست.» بر اساس توافق صورت گرفته، قرار است کارکنان در تاریخ ۵ ژانویه (۱۶ دیماه) مجمع عمومی دیگری برگزار کنند تا درباره از سرگیری اعتصاب یا ادامه کار بر اساس پاسخهای مدیریت تصمیمگیری نمایند.
مدیریت موزه لوور ضمن تایید بازگشایی کامل تمامی گالریها از روز جمعه، از بازدیدکنندگانی که برنامههایشان به دلیل این اعتراضات مختل شده بود، عذرخواهی کرد و وعده داد که مبالغ بلیتهای استفاده نشده را مسترد خواهد کرد.