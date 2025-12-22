خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعتراض مهمانداران در میامی آمریکا؛

سودهای نجومی غول‌های هواپیمایی نصیب کارگران نمی‌شود!

سودهای نجومی غول‌های هواپیمایی نصیب کارگران نمی‌شود!
کد خبر : 1730742
لینک کوتاه کپی شد.

ده‌ها نفر از پرسنل مهماندار پرواز شرکت‌های هواپیمایی ماهور آمریکا، روز شنبه در فرودگاه بین‌المللی میامی تحصن اعتراضی کردند.

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه خبری محلی WLRN، مهمانداران خطوط هوایی در فرودگاه بین‌المللی میامی آمریکا به دلیل‌ عدم پرداخت حقوق عادلانه و نداشتن امنیت شغلی اعتراض کردند. 

ده‌ها نفر از پرسنل مهماندار پرواز شرکت‌های هواپیمایی ماهور آمریکا، روز شنبه در فرودگاه بین‌المللی میامی تحصن اعتراضی کردند و از شرکت LSG Sky Chefs و American Airlines خواستند تا «دستمزدهای ناعادلانه» و «شرایط کاری غیرانسانی» را تغییر دهند. 

این کارگران که توسط شرکت پیمانکاری LSG Sky Chefs استخدام شده‌اند و توسط اتحادیه UNITE سازمان دهی می‌شوند، مسئول خدمات مهمانداری در خطوط هوایی اصلی از جمله هواپیمایی AmericanAirlines، Delta و United هستند. 

اعتراضات مشابهی در لس‌آنجلس، مینیاپولیس، فیلادلفیا، سانفرانسیسکو و سیاتل توسط مهمانداران برنامه‌ریزی شده است تا در روزهای آینده با مطالبات مشابه در این شهرهای مهم و مسافرتی آمریکا برگزار شود. 

مهمانداران می‌گویند که در حالی که American Airlines اخیراً رکورد ۱۳.۷ میلیارد دلار درآمد را در سه‌ماهه سوم گزارش کرده است، برای زنده ماندن با حقوق فعلی خود دست و پنجه نرم می‌کنند. 

شرکت LSG Sky Chefs بخشی از گروه LSG مستقر در آلمان است، یک شرکت جهانی که در ۱۲۰ شعبه در ۴۹ کشور فعالیت می‌کند و بیش از ۱۸۰۰۰ کارمند دارد. در سال ۲۰۲۳، این شرکت بیش از ۲.۴ میلیارد یورو (۲.۸ میلیارد دلار) درآمد گزارش کرده است. 

نه شرکت هواپیمایی امریکن ایرلاینز و نه شرکت LSG Sky Chefs هیچ بیانیه فوری در پاسخ به اعتراض مهمانداران منتشر نکردند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن