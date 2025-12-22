به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه خبری محلی WLRN، مهمانداران خطوط هوایی در فرودگاه بین‌المللی میامی آمریکا به دلیل‌ عدم پرداخت حقوق عادلانه و نداشتن امنیت شغلی اعتراض کردند.

ده‌ها نفر از پرسنل مهماندار پرواز شرکت‌های هواپیمایی ماهور آمریکا، روز شنبه در فرودگاه بین‌المللی میامی تحصن اعتراضی کردند و از شرکت LSG Sky Chefs و American Airlines خواستند تا «دستمزدهای ناعادلانه» و «شرایط کاری غیرانسانی» را تغییر دهند.

این کارگران که توسط شرکت پیمانکاری LSG Sky Chefs استخدام شده‌اند و توسط اتحادیه UNITE سازمان دهی می‌شوند، مسئول خدمات مهمانداری در خطوط هوایی اصلی از جمله هواپیمایی AmericanAirlines، Delta و United هستند.

اعتراضات مشابهی در لس‌آنجلس، مینیاپولیس، فیلادلفیا، سانفرانسیسکو و سیاتل توسط مهمانداران برنامه‌ریزی شده است تا در روزهای آینده با مطالبات مشابه در این شهرهای مهم و مسافرتی آمریکا برگزار شود.

مهمانداران می‌گویند که در حالی که American Airlines اخیراً رکورد ۱۳.۷ میلیارد دلار درآمد را در سه‌ماهه سوم گزارش کرده است، برای زنده ماندن با حقوق فعلی خود دست و پنجه نرم می‌کنند.

شرکت LSG Sky Chefs بخشی از گروه LSG مستقر در آلمان است، یک شرکت جهانی که در ۱۲۰ شعبه در ۴۹ کشور فعالیت می‌کند و بیش از ۱۸۰۰۰ کارمند دارد. در سال ۲۰۲۳، این شرکت بیش از ۲.۴ میلیارد یورو (۲.۸ میلیارد دلار) درآمد گزارش کرده است.

نه شرکت هواپیمایی امریکن ایرلاینز و نه شرکت LSG Sky Chefs هیچ بیانیه فوری در پاسخ به اعتراض مهمانداران منتشر نکردند.

