در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
در جلسهی کمیته مزد کارگران چه گذشت؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته، شنبه ۲۹ آذرماه، جلسه کمیته مزد کارگران، با حضور نمایندگان کارگری و گروه دولتی برگزار شد. این جلسهی تخصصی مزد برای بررسی محاسبات مربوط به سبد معیشت پیش از جلسات شورای عالی کار برگزار میشود.
محسن باقری، نماینده کارگران در کمیته دستمزد در رابطه با این جلسه گفت: جلسه برگزار شد و فعلاً در حد مباحث مقدماتی بود. در این نشست، همه اعضا دیدگاههای اولیه خود را مطرح کردند.
وی افزود: تمرکز اصلی جلسه بر این موضوع بود که در جلسههای آتی چه افرادی و چه نهادهایی حضور داشته باشند. بر همین اساس، مقرر شد پژوهشهایی که تاکنون توسط دانشگاهها یا سایر نهادهای پژوهشی، بهویژه مراکزی که پژوهشهای دستمزدی انجام میدهند، جمعآوری و برای جلسه بعد ارائه شود.
این عضو کمیته مزد ادامه داد: همچنین توافق شد از برخی سازمانها که بهعنوان ابزار تحلیلی و پشتیبان به آنها نیاز داریم، برای جلسه بعد دعوت شود. از جمله این نهادها میتوان به وزارت صمت، وزارت اقتصاد، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی اشاره کرد تا نمایندگان آنها در جلسات حضور داشته باشند.
باقری با اشاره به ترکیب حاضران در جلسه امروز گفت: در این جلسه گروه کارگری و گروه دولتی حضور داشتند و ترکیب این دو گروه کامل بود. متأسفانه گروه کارفرمایی در این جلسه حضور نداشت. این غیبت به دلیل عدم هماهنگی درونتشکلی میان خودشان بود، اما اعلام کردند که برای جلسه بعد اعضای جدید معرفی خواهند کرد و حضور خواهند داشت.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا میتوان از رفتار و مواضع گروه دولتی، چشمانداز مثبتی برای مذاکرات آینده متصور شد یا خیر، گفت: فعلاً همه چیز در سطح مقدمات بود. جلسه بیشتر جنبه معرفی داشت و توافقها صرفاً بر سر کلیات و چارچوب کار بود؛ از جمله اینکه چه دستگاهها و سازمانهایی باید در کنار ما باشند تا بتوانیم به جمعبندی مناسبی برسیم.
این فعال کارگری تصریح کرد: پیشنهادهایی از سوی اعضا مطرح شد، از جمله استفاده از پژوهشهای دانشگاهی، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، وزارت کار و همچنین مراکزی که در احصای نرخ تورم، بعد خانوار و سایر شاخصها نقش دارند؛ بهویژه مرکز آمار ایران.
وی گفت: طبق روال هر سال، در جلسه اول درباره کلیات و ترکیب مدعوین توافق میکنیم و سپس وارد مباحث اصلی میشویم. امسال هم همین روند طی شد.
باقری در پایان خاطرنشان کرد: مقرر شده حدود دو هفته آینده جلسه بعدی کمیته مزد با حضور نمایندگان مرکز آمار، وزارت صمت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، مرکز پژوهشهای عالی تأمین اجتماعی و احتمالاً تعدادی از اساتید دانشگاه برگزار شود. این مقدمات برای آن است که مذاکرات مزدی امسال بر پایه پژوهشهای علمی و محاسبات دقیق پیش برود.