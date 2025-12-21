اعتراض کارگران کارخانه «وردار زرتاک» به تاخیر در پرداخت حقوق/ از پس مخارج زندگی برنمیآییم
کارگران کارخانه وردار زرتاک در اعتراض به وضعیت معیشت خود، تأخیر در پرداختیها و بیتوجهی مسئولان نسبت به مطالباتشان اعتراض کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران کارخانه وردار زرتاک واقع در شهرستان کوار استان فارس از صبح روز گذشته، در اعتراض به وضعیت معیشت خود، تأخیر در پرداختیها و بیتوجهی مسئولان نسبت به مطالباتشان در مقابل درب ورودی کارخانه اعتراض کردند.
یکی از کارگران، مطالبه اصلی خود و همکارانش را پرداخت به موقع مطالبات و تامین معاش ذکر کرد و اظهار داشت: ما کارگران با عدم پرداخت مطالبات قانونی خود از پس مخارج زندگی خانوادههایمان برنمیآییم و حال اگر این مطالبات معوقه ماهها استمرار داشته باشدبه طور قطع با مشکلات حادتری روبرو خواهیم شد.
او با انتقاد از مسئولان استانی و شهرستانی به ویژه در حوزه کار که هیچ حمایتی از کارگران معترض نمیکنند، گفت: اعتراض کارگران کارخانه زرتاک در پی بیتوجهی کارفرما به رعایت قانون کار، پرداخت نشدن به موقع حقوق و اضافه کار و تعطیل کاریها، پرداخت نشدن حق شیفت، کاهش میزان تولید و عقد قراردادهای کوتاهمدت کارگران انجام شد که متاسفانه در مقابل این همه بیقانونی، عکسالعملی از جانب مسئولان مربوطه مشاهده نکردیم.