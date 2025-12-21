به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران کارخانه وردار زرتاک واقع در شهرستان کوار استان فارس از صبح روز گذشته، در اعتراض به وضعیت معیشت خود، تأخیر در پرداختی‌ها و بی‌توجهی مسئولان نسبت به مطالبات‌شان در مقابل درب ورودی کارخانه اعتراض کردند.

یکی از کارگران، مطالبه اصلی خود و همکارانش را پرداخت به موقع مطالبات و تامین معاش ذکر کرد و اظهار داشت: ما کارگران با عدم پرداخت مطالبات قانونی خود از پس مخارج زندگی خانواده‌هایمان برنمی‌آییم و حال اگر این مطالبات معوقه ماه‌ها استمرار داشته باشدبه طور قطع با مشکلات حادتری روبرو خواهیم شد.

او با انتقاد از مسئولان استانی و شهرستانی به ویژه در حوزه کار که هیچ حمایتی از کارگران معترض نمی‌کنند، گفت: اعتراض کارگران کارخانه زرتاک در پی بی‌توجهی کارفرما به رعایت قانون کار، پرداخت نشدن به موقع حقوق و اضافه کار و تعطیل کاری‌ها، پرداخت نشدن حق شیفت، کاهش میزان تولید و عقد قراردادهای کوتاه‌مدت کارگران انجام شد که متاسفانه در مقابل این همه بی‌قانونی، عکس‌العملی از جانب مسئولان مربوطه مشاهده نکردیم.

