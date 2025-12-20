به گزارش خبرنگار ایلنا، نصرالله دریابیگی در مراسم تجلیل از رانندگان پیشکسوت حوزه حمل‌ونقل سوخت استان مازندران اظهار کرد: دغدغه‌های رانندگان زحمتکش و بازنشستگان این بخش باید به‌طور جدی در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از رانندگان پرتلاش پس از سال‌ها خدمت، در دوران بازنشستگی حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند، افزود: این در حالی است که دوران بازنشستگی، سخت‌ترین مقطع زندگی پیشکسوتان این حوزه محسوب می‌شود و نیازمند حمایت‌های معیشتی مؤثر است.

در ادامه این مراسم که هم‌زمان با ۲۷ آذرماه، روز ملی حمل‌ونقل برگزار شد، معاون سیاسی و امنیتی استاندار مازندران نیز با اشاره به خدمات بی‌وقفه رانندگان نفتکش و نقش تعیین‌کننده آنان در اقتصاد استان و کشور، گفت: تقویت تعامل میان تشکل‌های صنفی و مجموعه دولت می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی رانندگان زحمتکش منجر شود و مجموعه استانداری مازندران از این قشر شریف حمایت خواهد کرد.

این مراسم به همت انجمن صنفی رانندگان نفتکش مازندران منطقه ساری و با مشارکت شرکت حمل‌ونقل ممتاز گستر راد، تعاونی تانکرداران و شرکت انرژی‌بار و با همکاری شرکت بیمه «ما»، مدیریت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ساری، خانه کارگر و اتاق بازرگانی استان برگزار شد و در پایان، از ۱۵ نفر از رانندگان بازنشسته و پیشکسوت حوزه حمل‌ونقل استان مازندران تجلیل به عمل آمد.

