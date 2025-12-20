اعتراض پرسنل بیمارستان امام خمینی اهواز

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز، شنبه ۲۹ آذرماه، پرسنل بیمارستان امام خمینی اهواز امروز، در اعتراض به وضعیت معیشت خود، تأخیر در پرداختی‌ها و بی‌توجهی مسئولان نسبت به مطالبات‌شان در داخل بیمارستان اعتراض کردند.

گفتنی است، پرستاران در شهرهای مختلف به فشار کار زیاد، دستمزد پایین، اضافه‌کار اجباری، عدم اجرای صحیح قانون تعرفه‌گذاری، کارانه‌های ناچیز و تأخیر چند ماهه در پرداخت‌ کارانه معترض هستند.

