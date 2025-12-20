نامهای سرگشاده خطاب به وزیر نیرو:
شرایط جذب کارشناسان ایمنی و بهداشت حرفهای را اصلاح کنید
رئیس انجمن متخصصین بهداشت حرفهای از وزیر نیرو خواست تا شرایط جذب نیرو در پستهای حوزه ایمنی و بهداشت حرفهای دو شرکت تابعه این وزارتخانه را تغییر دهد.
به گزارش ایلنا، حسن اصیلیان مهابادی (رئیس انجمن متخصصین بهداشت حرفهای ایران) در نامهای به وزیر نیرو از وی خواست تا در جذب کارشناس ایمنی و بهداشت حرفهای برای دو شرکت توزیع برق و شرکت آب و فاضلاب، دو رشته «مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار» و «مهندسی بهداشت حرفهای» را هم اضافه کنند.
در این نامه آمده است:
جناب آقای علی آبادی
مقام عالی وزارت نیرو
با سلام، احتراما به استحضار میرساند با بررسی دفترچه استخدامی سال ۱۴۰۴ شرکتهای آب و فاضلاب، مشاهده میشود رشتههای تحصیلی اصلی و مرتبط با پست مذکور که در دورههای گذشته استخدامی وزارت نیرو جزء شرایط احراز بودهاند، حذف شدهاند. این امر انگیزه و امکان رقابت عادلانه را از فارغالتحصیلان متخصص این حوزه سلب کرده است (مستندات نمونه شرایط احراز تحصیلی پست مذکور در استخدامی ادوار گذشته و استخدامی جدید به پیوست است).
همچنین، در دفترچه استخدامی آزمون دوم ۱۴۰۴ شرکتهای برق وزارت نیرو، برای همین پست شغلی، رشتههای «مهندسی بهداشت حرفهای» و «مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار» در مقطع کارشناسی از لیست شرایط احراز تحصیلی حذف شدهاند، در حالی که این رشتهها در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ذکر شدهاند. این ناهماهنگی عملاً امکان ثبتنام را از فارغالتحصیلان مقطع کارشناسی این رشتههای تخصصی میگیرد.
لذا خواهشمند است دستور فرمایید بهصورت فوری نسبت به اصلاح دفترچههای استخدامی و افزودن رشتههای «مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار» و «مهندسی بهداشت حرفهای» به شرایط احراز تحصیلی پست یاد شده در دو دفترچه اقدام گردد. امید است با درایت حضرتعالی، امید این جوانان ناکام نماند.
حسن اصیلیان مهابادی
رئیس انجمن متخصصین بهداشت حرفهای