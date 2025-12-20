دور سوم مرحله پنجم کالابرگ الکترونیکی واریز شد +مبالغ

به گزارش ایلنا به نقل از صدا و سیما، یعقوب اندایش، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفت‌وگویی اعلام کرد: مرحله پنجم کالابرگ که از پانزدهم آذر آغاز شد، برای دهک‌های ۱ تا ۳ حمایتی تحت پوشش کمیته امداد مبلغ ۶۲۰ هزار تومان اعتبار خرید واریز شد و در دور دوم برای دهک‌های ۱ تا ۳ در آمدی نیز همین مبلغ اختصاص داده شد.

معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در این دوره یعنی دور سوم مرحله پنجم به ازای هر نفر از مشمولان ۳۵۰ هزار تومان اعتبار خرید کالاهای اساسی برای دهک‌های ۴ تا ۷ درآمدی اختصاص داده شده است.

اَندایِش گفت: این اعتبار به‌صورت الکترونیکی به حساب سرپرستان خانوار واریز شده که می‌توانند برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی از ۲۶۰ هزار فروشگاه طرف قرارداد استفاده کنند که هم فروشگاه‌های خرد و هم زنجیره‌ای در این طرح قرار دارند.

یعقوب اندایش در توضیح میزان بودجه اختصاص داده شده این مرحله از کالابرگ افزود: اعتبار این دوره از کالابرگ سی همت یا سی هزار میلیارد تومان هست که نسبت به دوره قبل حدود پنج هزار میلیارد تومان افزایش بودجه داشتیم.

