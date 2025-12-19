حسین فلاح خوش‌مشرب، دبیر نهمین دوره جشنواره قرآنی فجر، از آغاز ثبت‌نام این دوره از جشنواره به همت دارالقرآن خانه کارگر خبر داد و گفت: علاقه‌مندان از سراسر کشور می‌توانند تا ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ برای حضور در این رویداد معنوی ثبت‌نام کنند.

وی با بیان اینکه جشنواره قرآنی فجر برای همه اقشار و گروه‌های سنی طراحی شده است، افزود: در نهمین دوره تلاش شده با تنوع‌بخشی به رشته‌ها و بخش‌ها، زمینه مشارکت گسترده خانواده‌ها، کودکان، نوجوانان و فعالان قرآنی فراهم شود.

فلاح خوش‌مشرب ادامه داد: این جشنواره در بخش‌های آوایی، معارفی، هنری و نوآفرینی قرآنی برگزار می‌شود و رشته‌هایی همچون قرائت تحقیق و ترتیل، حفظ قرآن در سطوح مختلف، اذان، آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن، معارف نماز، نقاشی، خوشنویسی و ایده‌پردازی قرآنی را در بر می‌گیرد.

دبیر نهمین دوره جشنواره قرآنی فجر با تأکید بر توجه ویژه به کودکان و نوجوانان تصریح کرد: بخشی از رشته‌ها به صورت اختصاصی برای سنین پایین پیش‌بینی شده تا انس با قرآن کریم از سال‌های نخست زندگی تقویت شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ثبت‌نام از طریق نشانی ketabequran.ir/fajr انجام می‌شود و آخرین اخبار جشنواره نیز از طریق پیام‌رسان‌های دارالقرآن خانه کارگر در دسترس علاقه‌مندان خواهد بود.

