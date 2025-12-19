خبرگزاری کار ایران
آغاز ثبت‌نام نهمین دوره جشنواره قرآنی فجر دارالقرآن خانه کارگر

آغاز ثبت‌نام نهمین دوره جشنواره قرآنی فجر دارالقرآن خانه کارگر
دبیر نهمین دوره جشنواره قرآنی فجر با تأکید بر توجه ویژه به کودکان و نوجوانان تصریح کرد: بخشی از رشته‌ها به صورت اختصاصی برای سنین پایین پیش‌بینی شده تا انس با قرآن کریم از سال‌های نخست زندگی تقویت شود.

حسین فلاح خوش‌مشرب، دبیر نهمین دوره جشنواره قرآنی فجر، از آغاز ثبت‌نام این دوره از جشنواره به همت دارالقرآن خانه کارگر خبر داد و گفت: علاقه‌مندان از سراسر کشور می‌توانند تا ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ برای حضور در این رویداد معنوی ثبت‌نام کنند.

وی با بیان اینکه جشنواره قرآنی فجر برای همه اقشار و گروه‌های سنی طراحی شده است، افزود: در نهمین دوره تلاش شده با تنوع‌بخشی به رشته‌ها و بخش‌ها، زمینه مشارکت گسترده خانواده‌ها، کودکان، نوجوانان و فعالان قرآنی فراهم شود.

فلاح خوش‌مشرب ادامه داد: این جشنواره در بخش‌های آوایی، معارفی، هنری و نوآفرینی قرآنی برگزار می‌شود و رشته‌هایی همچون قرائت تحقیق و ترتیل، حفظ قرآن در سطوح مختلف، اذان، آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن، معارف نماز، نقاشی، خوشنویسی و ایده‌پردازی قرآنی را در بر می‌گیرد.

دبیر نهمین دوره جشنواره قرآنی فجر با تأکید بر توجه ویژه به کودکان و نوجوانان تصریح کرد: بخشی از رشته‌ها به صورت اختصاصی برای سنین پایین پیش‌بینی شده تا انس با قرآن کریم از سال‌های نخست زندگی تقویت شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ثبت‌نام از طریق نشانی ketabequran.ir/fajr انجام می‌شود و آخرین اخبار جشنواره نیز از طریق پیام‌رسان‌های دارالقرآن خانه کارگر در دسترس علاقه‌مندان خواهد بود.

 

