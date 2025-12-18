به گزارش ایلنا، هیئت وزیران مصوب کرد خانوارهای دهک‌های هشتم، نهم و دهم درآمدی که میانگین درآمد شش‌ماههٔ آن‌ها از سقف‌های تعیین‌شده فراتر رود، مشمول حمایت نقدی دولت در قالب یارانه نباشند.

طبق ماده ۹ تصویب‌نامه هیئت وزیران، یارانه نقدی چهار گروه دیگر نیز قطع می‌شود:

۱. خانوارهای دارای املاک و مستغلات (از جمله باغ و ویلاهای مجلل) با مجموع ارزش بیش از ۵۰ میلیارد تومان.

۲. خانوارهای دارای یک یا چند خودروی سواری یا وانت دو اتاق کابین دارای شماره انتظامی شخصی با مجموع ارزش بیش از ۵ میلیارد تومان.

۳- خانوارهایی که در ۳ سال گذشته میزان مصرف برق و گاز آنها از میزان استاندارد مربوطه بالاتر بوده و یک ماه پس از اعلام وزارت نیرو یا وزارت نفت نسبت به اصلاح الگوی مصرف خود اقدام ننمایند.

۴- ایرانیان مقیم خارج از کشور براساس اعلام وزارت امور خارجه و وزارت کشور

