بحران در «طبیعت»/ ۵۰۰ کارگر در آستانه بیکاری

به گزارش خبرنگار ایلنا، در آستانه شب یلدا، گزارش‌ها از بروز بحرانی جدی در کارخانه طبیعت، یکی از بزرگ‌ترین واحدهای تولیدی صنایع غذایی استان مرکزی واقع در منطقه زرندیه، حکایت دارد؛ بحرانی که این‌بار نه در بازار مصرف، بلکه در دل خطوط تولید و در زندگی کارگران خود را نشان می‌دهد. کارگران این مجموعه به‌جای برنامه‌ریزی برای شب یلدا، با نگرانی از احتمال تعدیل نیرو و توقف بخشی از فعالیت‌های تولیدی روبه‌رو هستند.

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، مشکلات مربوط به تأمین ارز و نهاده‌های مورد نیاز، برخی خطوط تولید در کارخانه طبیعت – به‌ویژه در بخش روغن – را در آستانه توقف قرار داده است. این کارخانه که در ساوه به‌عنوان یک واحد بزرگ و اثرگذار شناخته می‌شود، در حوزه تولید روغن خوراکی، کنسرو تن‌ماهی، رب و سایر اقلام مصرفی خانوار نقش محوری دارد. گستردگی این مجموعه به‌گونه‌ای است که بیش از سه هزار کارگر به‌صورت مستقیم در بخش‌های مختلف آن مشغول به کارند و هرگونه اختلال در تولید، معیشت هزاران نفر را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

پیامدهای این وضعیت تنها به کارخانه طبیعت محدود نمانده و واحدهای وابسته به زنجیره تأمین آن را نیز درگیر کرده است. از جمله کارخانه «غلات‌بان» که تأمین بخشی از مواد اولیه و روغن خام مورد نیاز طبیعت را بر عهده داشت و اکنون به دلیل همان مشکلات ارزی و تأمین نهاده‌های روغنی، در آستانه تعطیلی قرار گرفته است؛ وضعیتی که آینده شغلی صدها کارگر دیگر را نیز با ابهام روبه‌رو کرده و بر نگرانی‌ها افزوده است.

در چنین شرایطی، پرسش‌های جدی درباره مسئولیت دستگاه‌های متولی، نحوه مدیریت این بحران و دلایل تداوم بلاتکلیفی کارگران مطرح است؛ آن هم در مقطعی که فشارهای معیشتی بیش از هر زمان دیگری بر دوش کارگران سنگینی می‌کند.

توقف خط تولید روغن؛ وضعیت ۵۰۰ کارگر در هاله‌ای از ابهام

داود میرزایی، دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه، با تشریح وضعیت پیش‌آمده در کارخانه طبیعت گفت: کارخانه طبیعت در زنجیره تأمین روغن نقش مهمی دارد و متأسفانه امروز به دلیل‌ عدم حمایت دولت، وزارت جهاد کشاورزی، کمیسیون کشاورزی و بانک مرکزی، با مشکلات جدی مواجه شده است.

به گفته او، این وضعیت باعث شده بخش تولید روغن در واحد زرندیه با خطر توقف روبه‌رو شود و تعدادی از کارگران شاغل در این بخش در آستانه بیکاری قرار بگیرند.

او در ادامه اظهار کرد: این کارخانه در شرایط فعلی عملاً به سمت توقف کامل حرکت می‌کند و تداوم این وضعیت، نتیجه‌ای جز تعطیلی خط تولید نخواهد داشت.

میرزایی با اشاره به اتفاقاتی که در گذشته برای این مجموعه رخ داده است، گفت: کارخانه طبیعت پیش از این نیز یک‌بار به‌طور کامل دچار آتش‌سوزی شد؛ عملاً سوخت و خاکستر شد، اما در همان مقطع زمانی، کارفرما هیچ‌یک از کارگران را اخراج نکرد. همه کارگران به‌صورت موقت حفظ شدند و از آن‌ها خواسته شد در بازسازی کارخانه همکاری کنند و بخشی دیگر نیز به‌طور موقت به کارخانه‌های جانبی این مجموعه در شهرک صنعتی زرندیه و شهرک صنعتی ساوه منتقل شدند تا پس از راه‌اندازی مجدد، به محل کار خود بازگردند.

غلات‌بان هم متوقف شد؛ زنجیره تأمین روغن در خطر

دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه در ادامه افزود: در ادامه، کارفرمای شرکت طبیعت، کارخانه جدیدی را در ساوه با نام «غلات‌بان» احداث کرد که قرار بود نهاده‌های اولیه روغن‌کشی به این واحد اختصاص داده شود تا فرآیند روغن‌کشی انجام و مواد اولیه به بخش تولید روغن کارخانه طبیعت منتقل شود و پس از آن، عملیات بسته‌بندی انجام و محصول به بازار عرضه شود اما متأسفانه در حال حاضر، کارخانه غلات‌بان به دلیل‌ عدم حمایت وزارت جهاد کشاورزی، امکان تأمین نهاده‌های اولیه را ندارد و ارز لازم برای واردات این مواد نیز به آن اختصاص داده نشده است. در نتیجه، تأمین مواد اولیه روغن در این واحد متوقف شده و به تبع آن، بخش تولید روغن در کارخانه طبیعت نیز با توقف مواجه شده و امکان ادامه فعالیت و بسته‌بندی محصولات نیست.

به گفته میرزایی؛ کارخانه طبیعت در حال حاضر در آستانه تعطیلی قرار دارد و وضعیت بیش از ۵۰۰ کارگر این مجموعه در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و خطر بیکاری آن‌ها را تهدید می‌کند.

او افزود: این در حالی است که کشور در شرایط فعلی به‌شدت به تولید این کارخانه نیاز دارد؛ کارخانه‌ای که در حوزه تولید روغن، بسته‌بندی برنج، چای و سایر محصولات مصرفی فعالیت می‌کند و محصولات آن به‌طور مستقیم با سفره کارگران و مردم در ارتباط است. با این حال، به دلیل‌ عدم حمایت مسئولان ذی‌ربط از جمله دولت، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون کشاورزی، این واحد تولیدی ناخواسته به سمت تعطیلی و بیکاری شمار زیادی از کارگران خود سوق داده شده است. به تبع این وضعیت، کارخانه غلات‌بان نیز که برای تأمین مواد اولیه کارخانه طبیعت ایجاد شده بود، در سالی که با عنوان حمایت از تولید نام‌گذاری شده، به دلیل همان مشکلات و نبود حمایت، در آستانه تعطیلی کامل قرار گرفته است.

انتهای پیام/