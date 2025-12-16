به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسابقه «استندآپ ایده‌پردازی با محوریت عدالت شغلی با تمرکز بر استان خوزستان» با حضور «یعقوب اندایش» سرپرست معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد.

در این رویداد دانشجویان برگزیده ایده‌های نوآورانه خود را در زمینه گسترش عدالت شغلی، توسعه فرصت‌های برابر و توانمندسازی اقتصادی در مناطق کمتر برخوردار ارائه کردند.

«یعقوب اندایش» سرپرست معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به اهمیت موضوع عدالت شغلی، بر نقش ایده‌پردازی دانشجویان و نخبگان دانشگاهی در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و ارتقای نظام رفاه کشور تأکید کرد.

وی با تأکید بر رویکرد دولت در تعمیق عدالت اجتماعی و رفاه پایدار اظهارکرد: جوانان و نخبگان دانشگاهی نقش تعیین‌کننده‌ای در طراحی سیاست‌های کارآمد برای تحقق عدالت شغلی و توسعه متوازن بازار کار دارند.

اندایش تاکید کرد: محور سیاست‌گذاری‌های جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حمایت از ایده‌های نو و اجرای الگوهای بومی توسعه اشتغال است.

وی افزود: با هدایت و پشتیبانی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مجموعه وزارتخانه تحقق پیوست عدالت را از طریق شش راهبرد کلیدی دنبال می‌کند که یکی از آن‌ها عدالت شغلی است.

اندایش با اشاره به ابلاغ راهبردهای شش‌گانه توسعه منطقه‌ای عدالت محور از سوی وزیر رفاه گفت: از مهم‌ترین راهبردهای این ابلاغیه می‌توان به کارگیری بومی اعضای هیأت مدیره شرکت‌های اقتصادی، استخدام نیرو در شرکت‌ها در قالب آزمون، ممنوعیت استفاده از مدیران پروازی، بازگشت حساب‌های بانکی شرکت‌ها به منطقه محل فعالیت و در نهایت خرید تجهیزات از داخل استان اشاره کرد.

سرپرست معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسعه مهارت‌آموزی و کارآفرینی مبتنی بر مناطق به‌منظور کاهش نابرابری فرصت‌های شغلی کشور را یکی مباحث مهمی خواند که وزارت کار به دنبال آن است.

وی همچنین بر گسترش بیمه‌های اجتماعی و حمایت فراگیر از اقشار فاقد پوشش، توانمندسازی و حمایت از تعاونی‌های محلی و دانش‌بنیان برای ایجاد اشتغال پایدار، اصلاح نظام اطلاعات بازار کار و شفاف‌سازی داده‌ها جهت سیاست‌گذاری منصفانه در حوزه اشتغال، ترویج عدالت جنسیتی و حمایت از اشتغال زنان و جوانان در چارچوب سیاست‌های رفاه اجتماعی وتقویت ارتباط میان دانشگاه، صنعت و نهادهای اجرایی برای تبدیل ایده‌های علمی به طرح‌های عملیاتی تاکید کرد.

در این مراسم همچنین، از تیم‌های دانشجویی برتر در زمینه ایده‌پردازی عدالت شغلی با لوح تقدیر و جوایز تجلیل شد و این رویداد به‌عنوان نمادی از هم‌افزایی علم و سیاست در جهت عدالت اجتماعی و اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفت.

انتهای پیام/