به گزارش خبرنگار ایلنا، توجیه هر نوع گرانی و آزادسازی قیمت‌ها با کلیدواژه «کالابرگ»، رویکرد جدید دولت برای گریز از مسئولیت‌های اجتماعی‌ست. قصد دارند خیال مردم را راحت کنند که این گرانی‌ها، مصداق از این جیب به آن جیب کردن است و سود آن دوباره نصیب خودِ مردم می‌شود!

گریز از مسئولیت با وعده «کالابرگ»!

نمونه‌های این گریز آگاهانه از مسئولیت کم نیست؛ ۲۲ آذرماه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در دولت چهاردهم، هرگونه اصلاح قیمت بنزین فقط در جهت تقویت کالابرگ و حمایت معیشتی از مردم هزینه خواهد شد. «احمد میدری» گفت: نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بیش از ۸۵ درصد مردم از کالابرگ رضایت دارند. همچنین شاخص‌هایی مانند دسترسی به فروشگاه‌ها، اتصال به اینترنت و رفتار فروشندگان نیز رضایتی بالای ۷۰ درصد را نشان می‌دهد. نتایج نظرسنجی ایسپا نیز همین واقعیت را تأیید می‌کند. وزیر رفاه درباره سیاست دولت در اصلاح قیمت بنزین ادامه داد: تأکید رئیس‌جمهور این است که با توجه به شرایط معیشتی مردم، هرگونه اصلاح قیمت فقط به کالابرگ اختصاص یابد.

دو روز بعد، ۲۴ آذرماه، وزیر جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با ایلنا، از «پرداخت مابه‌التفاوت ارز برنج به مردم» خبر داد. نوری قزلجه با اشاره به حذف ارز ترجیحی برنج، گفت: البته در بحث برنج وارداتی این قیمت‌ها تفاوت زیادی دارد. برنامه دولت هم این است که با این طرح، قیمت برنج را برای مصرف‌کننده ثابت نگه دارد. وی در مورد ارز ترجیحی صرفه‌جویی‌شده از محل واردات برنج، گفت: به طور مثال، برنج وارداتی کیلویی ۷۰ هزار تومان بود که هم‌اکنون در بازار ۱۷۰ هزار تومان است. دولت باید مابه‌التفاوت ۱۰۰ هزار تومان را در قالب طرح کالابرگ به خانوارها بپردازد.

به این ترتیب، به نظر می‌رسد سیاست‌های تعدیلی از قبیل حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی که البته در همین نقطه متوقف نمانده و به دارو و درمان هم سرایت کرده و همچنین آزادسازی نرخ بنزین، با اتکا به راهکارِ بی‌رنگ و لعاب و بسیار کم خاصیتی به نام «کالابرگ الکترونیک» توجیه می‌شود.

بی‌تاثیر بودن کالابرگ

اما چرا کالابرگ راهکاری کم‌خاصیت و حتی بی‌خاصیت است و تاثیری در زندگیِ آحادِ مردم ندارد؟ ۲۳ آذر خبر آمد «کالابرگ الکترونیکی با افزایش شارژ اعتبار از مبلغ ۵۰۰ به ۶۲۰ هزار تومان، به ازای هر عضو خانوارِ دهک‌های یک تا سوم، واریز شد». آیا این افزایش ۱۲۰ هزار تومانی کالابرگ، تمام آن چیزی‌ست که دولت از آن به عنوان «مابه‌التفاوت گران‌سازی که باید به مردم پرداخت شود» نام می‌برد؟!

در نظر داشته باشیم که این ۱۲۰ هزار تومان افزایش، فقط به دهک‌های اول تا سوم پرداخت شده و سایر دهک‌های مشمول یارانه – چهارم تا هفتم- که مزدبگیران عموماً در همین دهک‌ها قرار دارند، مشمول این افزایش نشده‌اند؛ هنوز کالابرگ این دهک‌ها واریز نشده و قول داده‌اند قبل از شب یلدا، اعتبار دور پنجم کالابرگ در حساب سرپرستان خانوار دهک‌های چهارم تا هفتم شارژ می‌شود، اعتباری که مبلغ آن برای هر نفر، فقط ۳۵۰ هزار تومان است!

به این ترتیب، برای هر عضو خانواده‌های متعلق به دهک‌های یکم تا سوم که قاعدتاً باید تحت پوشش نهادهای حمایتی باشند و درصد کوچکی از مشمولان را تشکیل می‌دهند، ۶۲۰ هزار تومان واریز شده و برای اعضای خانواده‌های دهک‌های بالاتر که مزدبگیران شاغل و بازنشسته در صورت پرداخت کالابرگ جزو آن‌ها هستند، ۳۵۰ هزار تومان پرداخت می‌شود که البته هنوز هم پرداخت نشده!

«کالابرگ» پول یک کیلو گوشت خورشتی هم نیست!

ببینیم در مجموع کالابرگ چقدر برای مردم آورده دارد؛ در دور پنجم اجرا، یک خانواده ۳ نفره دهک‌های پایین‌تر یک میلیون و ۸۶۰ هزار تومان و یک خانواده سه نفره در دهک‌های چهارم تا هفتم، یک میلیون و ۵۰ هزار تومان اعتبار خرید کالا خواهند گرفت؛ اعتباری که برای این گروه هنوز واریز هم نشده!

یک خانواده کارگری سه نفره (اگر مشمول التفات دولت و پرداخت کالابرگ باشد) تا قبل از شب یلدا، یک میلیون و ۵۰ هزار تومان اعتبار برای خرید کالاها خواهد گرفت؛ آنهم در شرایطی که قیمت هر کیلو گوشت قرمز خورشتی در آذرماه به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است! بنابراین کالابرگ ادعایی دولت که قرار است بار همه گرانی‌ها را بر دوش بکشد، پول یک کیلو گوشت خورشتی هم نیست، دقیقاً در زمانه‌ای که قیمت دلار و سکه لحظه‌ای بالا می‌رود و براساس قیمت‌های سایت‌های فروش رسمی، قیمت هر دانه تخم مرغ به ۱۱ هزار تومان ناقابل رسیده است! آیا این کالابرگ به راستی بی‌خاصیت نیست؟ آیا تاثیری در زندگی مردم دارد؟

«علیرضا خرمی» فعال کارگری در این رابطه به ایلنا می‌گوید: شتاب تورم آن‌چنان زیاد است که هیچ حمایتی به گرد پای آن هم نمی‌رسد؛ دلار، طلا، برنج، لبنیات، گوشت و… همه کالاهای اولیه و ثانویه گران شده‌اند؛ چطور کالابرگ ۳۵۰ هزار تومانی قراراست این گرانی‌ها را جبران کند؟

به گفته وی، این کالابرگی که دولت با تاخیر و تانی و به گروه‌های خاصی از مردم می‌دهد، حتی یک‌پنجم یا حتی یک‌دهم گرانی‌های اخیر را جبران نمی‌کند و عملاً واقعاً «هیچ» است.

این فعال کارگری تاکید می‌کند «در مذاکرات مزدی ۱۴۰۴ وعده دادند تورم را کنترل می‌کنند اما خیلی زود زیر قول خود زدند؛ نرخ خوراکی‌های ضروری خانوار به تنهایی مدت‌هاست دستمزد حداقلیِ ۱۵ میلیون تومانی کارگران را پشت سر گذاشته است؛ کالاها با سرعت نور از زندگی ما کارگران دور شده‌اند…».

به جای برنج «جو» بخورید!

در روزهای اخیر، کارگران بسیاری از جمله استادکاران ساختمان و کارگران پروژه‌ای در تماس با ایلنا از قطع شدن یارانه و حمایت‌های دولتی به دلیل تراکنش‌های لحظه‌ای حساب‌های بانکی خود خبر دادند. آن‌ها از اینکه همین حمایت‌های ناچیز هم از آن‌ها دریغ شده، به شدت انتقاد دارند؛ با این وصف، دولت از یکسو مهار قیمت‌ها را برداشته و به آزادسازی‌های جورواجور مجوز داده؛ از سوی دیگر قیچی به دست گرفته و طناب نازک حمایت‌های اجتماعی را برای بسیاری از خانواده‌های زیر خط فقر قطع کرده؛ در عین حال هم به مردم امیدواری کاذب می‌دهند که نگران نباشید گرانی‌ها با کالابرگ جبران می‌شود.

درهمین حین، یک کارشناس در صداوسیما که با پول همین مردم اداره می‌شود، به جامعه‌ی درگیر فقر توهین می‌کند و خطاب به مردم می‌گوید «اگر پول ندارید، به جای برنج جو بخورید»!

گزارش: نسرین هزاره مقدم

